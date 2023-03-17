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В БГУ открылась аудитория имени митрополита Филарета

17 марта 2023 19:56
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Новости Беларуси. В БГУ торжественно открылась аудитория имени митрополита Филарета, почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В БГУ открылась аудитория имени митрополита Филарета-1

На стенах размещена информация о духовном пути и просветительской деятельности владыки. Аудиторию посетил митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин. Здесь будут учиться студенты факультета международных отношений. Кабинет находится на седьмом этаже, он именной. Здесь все аудитории названы в честь людей, внесших вклад в развитие факультета и всей Беларуси.  

В БГУ открылась аудитория имени митрополита Филарета-3

Андрей Король, ректор БГУ:  
Встречи со священнослужителями самого разного ранга, в которых участвуют наши студенты, преподаватели. Их становится все больше. Инициатива идет от самих людей, от преподавателей.  

В БГУ открылась аудитория имени митрополита Филарета-5

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:  
То, над чем трудился Владыка Филарет, и как трудился – об этом нужно говорить. И это тоже использовать в современных реалиях. Много сделал и на поле межнациональных, межгосударственных связей. И его пример служения Богу и людям, служения добру может быть весьма полезен, назидателен современным студентам.  

В БГУ открылась аудитория имени митрополита Филарета-7

Стоит отметить, что важным делом жизни владыки Филарета было открытие в 1994 году богословского факультета святых Мефодия и Кирилла – ныне Института теологии БГУ – первого богословского вуза на территории СНГ. Он заложил добрые традиции и ценности, которые соблюдаются в настоящее время.  

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# Православные в Беларуси # Митрополит Филарет # Митрополит Вениамин # Андрей Король # Новости Минска и Минской области

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