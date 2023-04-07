Памятник митрополиту Филарету открыли в Слуцке

Более 20 лет владыка носил титул митрополита Слуцкого. Внес значительный вклад в духовную и культурную жизнь района. Под его покровительством восстановлены многие разрушенные храмы, а также возведены новые. Митрополит освящал памятники, благословлял строительство. По ходатайству архипастыря к лику святых за свою праведную жизнь была причислена княгиня Слуцкая и Копыльская София.