Баба Яга – это ведунья Рогана, а самый страшный персонаж – болотник. Побывали в музее мифологии и леса

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Домовой, приятно познакомиться, Вероника! И оборотень тоже тут. Здравствуйте! Как вам мои новые соведущие? Правда, милые? Они, конечно, немного жуткие, но очень дружелюбные. Музей леса и мифологии – их дом, и сегодня они приглашают нас в гости. Добро пожаловать в сказку.

Там чудеса, там леший бродит. Мечтали оказаться в таинственном мире и почувствовать себя героями легенд и сказок? Музей мифологии и леса в Заславле подарит фантастические эмоции. Анастасия Макеева, корреспондент:

Вы по соседству с лесничеством, а с обратной стороны – домик Бабы Яги. Она у вас тут постоянный житель?

Инесса Соболевская, старший научный сотрудник историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:

Да, конечно. По предварительной заявке тоже можно приехать, и та же ведунья Рогана, или Баба Яга, тоже может вас встретить и экскурсию провести.

– Главное – вовремя с ней созвониться.

Здесь у вас в вытинанке тоже представлены разные персонажи. Белорусская мифология богата. Расскажите, кто это такой?

Анна Гарбаченок, научный сотрудник историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:

Кадук – это белорусский черт. Люди, когда на кого-то сильно злились, они могли сказать «Кадука на тебя» и вызывали, тот их забирал с собой.

Наши предки были язычниками и верили, что лес заселен разными духами, добрыми и злыми. Кого-то боялись, кого-то уважали, но когда шли по грибы-ягоды, старались взять с собой угощение, чтобы задобрить пачваров. Неспроста пространство музея разделено на две части: налево пойдешь – в реальный лес со зверушками и птицами попадешь, направо свернешь – в потустороннем мире окажешься.

Анна Гарбаченок:

Одним из самых страшных персонажей в белорусской мифологии является так называемый болотник. Имитируя голоса людей о помощи, их крики, зазывает на болото людей. С собой человека он сможет забрать только тогда, когда тот зайдет в болото выше, чем по колено.

Инесса Соболевская:

Существует такое поверье, что раз в год собираются все ужи и среди них – король ужиный. Существовали разные приметы. Одна из них говорила, что если перед ним платок постелить и он через платок этот переползет, то у этого человека будут всегда сбываться его желания и все его планы осуществятся. Но если уж не захотел переползти, то ждать беды и лиха такому человеку.

Поклонники страшилок и ужастиков будут в восторге. Один из самых противоречивых персонажей – хозяин леса Лесовик. С одной стороны, он защищал природу от проказников, с другой – наводил такой морок, что люди долго блуждали по глухой чаще и не могли найти дорогу. Чтобы не случилось беды, перед тихой охотой переобували правый сапог на левый и надевали рубаху шиворот-навыворот.

Анна Гарбаченок:

Как вы можете заметить, на ветвях русалка довольно красивая сидит. А вообще в белорусской мифологии русалки описывались как страшные чудовища. Волосы у русалок в белорусской мифологии в основном либо зеленые, либо голубые. Когда мы смотрим в озеро, видим зеленые водоросли. Раньше люди считали, что это волосы русалок. Русалки так же, как и болотники, имитировали разные голоса, в основном это было пение прекрасных девушек. Зазывали к себе на болото парней. Что интересно, они забирали к себе только молодых и симпатичных парней. Если случайно старик утонул, она его не трогала, его душу не забирала – так и оставляла.

В Купальскую ночь страшно красивые выходили поохотиться на сушу до тех пор, пока не высыхали волосы. Если рыбак чудом поймал русалку, он мог забрать ее домой, тогда она готовила, убирала – была домохозяйкой. Но ровно на неделю – иначе погибала.

В черном списке значился и волколак, он же оборотень. Выглядел, как обычное животное, но с четырьмя глазами и огромной головой. В народе говорили, что так насылали проклятье либо человек был чародеем и сам облачался в волчью шкуру. Доля их была несладкой. Серые братья не принимали в свою стаю, да и на лесных травах долго не протянешь.

Анна Гарбаченок:

Был описан случай. Человек случайно сломал своей соседке дверь в клеть. Та настолько сильно на него разозлилась, что наслала на него проклятье. Бедный человек ходил два дня, мучился, его тянуло в лес. На третий день он не выдержал, пошел в лес, перекульнулся через осиновый пенек и превратился в оборотня. В разных документах написано, что нельзя просто взять и любой осиновый пенек выбрать. Надо найти тот, который не перекрестили, когда срубали дерево. Могли быть такие случаи, когда охотники могли найти под волчьей шкурой кусочек белой ткани или крестик. Это говорило о том, что человек так и оставался бегать в своей волчьей шкуре до конца дней. Были способы, чтобы оборотня обратно превратить в человека. Берем музыкальный инструмент, желательно дудку, но вообще какой будет под рукой. И играем какую-нибудь красивую коротенькую мелодию, а потом говорим оборотню: хватит людей смешить, иди дадому. И оборотень обязательно должен был быть превратиться в человека.

И напоследок горячо любимый домовой – хранитель семейного очага. Наши предки верили, что он есть в каждом доме. Живет под печью и следит за порядком. Если хозяйка оставляла горы посуды, домовенок мог проучить: бах – и треснула тарелка. Заканчивались припасы – мог ночью побренчать. Тогда старались поставить блюдечко с молоком, чтобы Кузя полакомился и подобрел.

Инесса Соболевская:

Говорят, что если человек увидел своего домового, значит, это к несчастью. У нас ровно все наоборот. Вот наш какой замечательный домовой, веселый, озорной, со всеми готов сфотографироваться, быть талисманом, оберегом, всем пожелать счастья. Люди строго верили, что своего домового из старого дома нужно перевозить в новый. Каретой для него был старый лапоть. Поэтому перед тем как переселяться в другой дом, под печку ставили этот самый старый лапоть. И считалось, что за ночь домовой должен все свои пожитки перетащить.