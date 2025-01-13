Почему минчане не ощутили неудобств от строительства новых станций метро – рассказали специалисты

В новый год – без пробок в скоростном, экологичном и современном транспорте. А главное – красивом. С остановками на фотосессию и изучение дизайна. Три новые станции метро получили белорусы под елку к зимним праздникам. Это уже традиция на государственном уровне: дарить значимые подарки жителям страны. Как отметил на открытии наш Президент: чем они лучше и богаче выглядят, тем более довольны наши люди. Так, «Слуцкий гостинец» подпоясан орнаментами национальных символов, «Неморшанский сад» укрывает кронами деревьев, «Аэродромная» будто переносит из подземных реалий прямо к высотам, куда взмывают самолеты. Метро стало главным «ньюсмейкером» для журналистов и Меккой для блогеров, а пассажиры с удивлением не перестают изучать новые возможности подземных составов. В чем особенность и уникальность объектов? Как возводились подземные магистрали и чем столичное метро отличается от аналогичных объектов других стран, а по каким показателям превосходит многие метрополитены мира? Какая техника, оборудование и люди обеспечивают комфорт пассажиров? Обо всем поговорим с нашими гостями в ток-шоу «Большой город».

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

4 километра за 7 лет. По меркам строительства метрополитена, это огромные темпы, очень сложная задача, учитывая непростые горно-геологические условия, при которых вы работали. Что было самым трудным на этом пути?

Павел Царун, директор ГП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»:

Сложности были при сооружении тупиков за станцией «Слуцкий гостинец», там был высокий уровень грунтовых вод плюс была заторфованность, приходилось выполнять выторфовку, замещение грунта выполнять, водопонижение. Но благодаря нашим специалистам «Минскметропроекта», специалистам «Метростроя» эта работа шла слаженно, организованно и, в принципе, там вопросов не было таких сложных. Что касается на перегоне – тоже мы проходили – пот ручьем – нашим тоннелепроходческим комплексом механизированным, который прошел безупречно, не создавая никаких проблем на поверхности. Мы не строили объездов, а шли параллельно с существующей дорожно-транспортной инфраструктурой. Екатерина Забенько:

Действительно, многие минчане даже не поняли, что рядом с ними велось строительство метро. Но, безусловно, все понимали, что идет большая стройка.