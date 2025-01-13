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Как «Алеся» прокладывает тоннели и отдыхает ли она вообще? Объяснил главный инженер «Минскметростроя»

13 января 2025 19:08
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В новый год – без пробок в скоростном, экологичном и современном транспорте. А главное – красивом. С остановками на фотосессию и изучение дизайна. Три новые станции метро получили белорусы под елку к зимним праздникам. Это уже традиция на государственном уровне: дарить значимые подарки жителям страны. Как отметил на открытии наш Президент: чем они лучше и богаче выглядят, тем более довольны наши люди. Так, «Слуцкий гостинец» подпоясан орнаментами национальных символов, «Неморшанский сад» укрывает кронами деревьев, «Аэродромная» будто переносит из подземных реалий прямо к высотам, куда взмывают самолеты. Метро стало главным «ньюсмейкером» для журналистов и Меккой для блогеров, а пассажиры с удивлением не перестают изучать новые возможности подземных составов. 

В чем особенность и уникальность объектов? Как возводились подземные магистрали и чем столичное метро отличается от аналогичных объектов других стран, а по каким показателям превосходит многие метрополитены мира? Какая техника, оборудование и люди обеспечивают комфорт пассажиров? Обо всем поговорим с нашими гостями в ток-шоу «Большой город».

Как «Алеся» прокладывает тоннели и отдыхает ли она вообще? Объяснил главный инженер «Минскметростроя»-2

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Давайте поговорим про нашу прекрасную «Алесю». Это трудолюбивая 500-тонная «женщина», которая своим трудом проложила все дороги метростроевцам. Будет ли вторая такая и отправили ли вы эту на заслуженный отдых?

Как «Алеся» прокладывает тоннели и отдыхает ли она вообще? Объяснил главный инженер «Минскметростроя»-4

Сергей Гречкин, и.о. главного инженера УП «Минскметрострой»:
Тоннелепроходческий комплекс после проходки перегонных тоннелей от станции «Аэродромная» до станции «Неморшанский сад», можно сказать, был в отпуске, был законсервирован. После чего был проведен ряд работ по ревизии, подготовке комплекса, контрольной сборке, то есть проверке всех узлов, оборудования, в холостом режиме запущена, отработана. На данном этапе ожидает своего часа, чтобы мы этот комплекс аккуратно опустили в котлован, смонтировали последовательно – длина комплекса порядка 96 метров – и начали строительство тоннелей от площади Бангалор, это станция будущая «Дружбы народов», в сторону станции «Юбилейная».

Подробнее в видео.

# Минский метрополитен

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