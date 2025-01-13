Как «Алеся» прокладывает тоннели и отдыхает ли она вообще? Объяснил главный инженер «Минскметростроя»

В новый год – без пробок в скоростном, экологичном и современном транспорте. А главное – красивом. С остановками на фотосессию и изучение дизайна. Три новые станции метро получили белорусы под елку к зимним праздникам. Это уже традиция на государственном уровне: дарить значимые подарки жителям страны. Как отметил на открытии наш Президент: чем они лучше и богаче выглядят, тем более довольны наши люди. Так, «Слуцкий гостинец» подпоясан орнаментами национальных символов, «Неморшанский сад» укрывает кронами деревьев, «Аэродромная» будто переносит из подземных реалий прямо к высотам, куда взмывают самолеты. Метро стало главным «ньюсмейкером» для журналистов и Меккой для блогеров, а пассажиры с удивлением не перестают изучать новые возможности подземных составов.

В чем особенность и уникальность объектов? Как возводились подземные магистрали и чем столичное метро отличается от аналогичных объектов других стран, а по каким показателям превосходит многие метрополитены мира? Какая техника, оборудование и люди обеспечивают комфорт пассажиров? Обо всем поговорим с нашими гостями в ток-шоу «Большой город».