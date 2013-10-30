К чемпионату мира по хоккею в Минске появятся скамейки с Wi-Fi и инсталяция картин в городском пространстве

Новости Беларуси. Организаторы чемпионата мира по хоккею в Минске 30 октября рассказали о подготовке к первенству. Он пройдет на катках «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены». Часть последней планируют открыть 7 ноября.

Стало известно, что к мировому первенству планируют установить скамейки с Wi-Fi и реализовать различные арт-проекты. Один из них – инсталяция картин в городском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Близ «Чижовка-Арены» будут организованы гуляния. Вы знаете, что 7 ноября у нас государственный праздник – День Октябрьской революции. Здесь, соответственно, будет работать торговля, мы откроем проезд, который тоже будет подготовлен, сделан специально в связи с реконструкцией «Чижовка-Арены» выезд на кольцевую дорогу.