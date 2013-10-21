В Минске почтили память погибших 70 лет назад узников гетто

Новости Беларуси. В Минске почтили память погибших узников гетто. В этот день, 70 лет назад, оно было уничтожено. В годы войны было одним из самых крупных в Европе, в нем находилось около 100 тысяч человек. Сюда доставляли людей из Австрии, Польши и других государств.

Сейчас на месте трагедии – мемориальный комплекс «Яма». Здесь собрались лидеры международного еврейского движения Израиля, Соединенных Штатов, Англии и Франции, представители дипкорпуса и руководство города. 21 октября сюда приехали выжившие узники и дети тех, кто не дожил до этой даты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Гебелева:

Минское гетто – это не только символ скорби и смерти. Это же удивительное, по сути, общество, где люди боролись. Ведь во многих гетто такого не было – только в Варшавском и подполье Минского гетто.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Память Минского гетто – это память еврейского народа, это память белорусского народа, это память всех тех национальностей, которые жили на территории Минска в годы Великой Отечественной войны, до этого и живут сегодня.

Яков Дов Блайх, вице-президент Всемирного еврейского конгресса:

Тяжело поверить, что только 70 лет назад произошло такое горе. И холокост, и война. Единственный способ, чтобы такие вещи не повторились, – это только образование, образование и еще раз образование. Научить молодежь, следующее поколение, как надо уважать друг друга, как ценится человеческая жизнь, не имеет значение национальность, происхождение, вероисповедание. Надо уважать друг друга. И поэтому, конечно, это очень важный момент.

Во время митинга-реквиема была вручена награда праведнику мира. Галину Бильдюкевич наградили посмертно. 18-летней девчонкой она спасла из гетто семью своей подруги. За маму награду получила ее дочь.

Наталья Громыко, дочь Галины Бильдюкевич:

В 1942 году в центре Минска, около сегодняшней филармонии, был малюсенький домишко, где жили мои предки. Пятеро детей у них было. Всего девять человек. Они рискнули жизнями этих маленьких детей и своими собственными, потому что все прекрасно знали, чем это может закончиться. Объявления были по всему Минску о страшных расправах. Это было, конечно, невозможно страшно. Вешали просто на пороге своего дома, могла пострадать вся еще улица вдобавок. У нас дома спрятались 13 евреев.