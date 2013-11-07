В «Чижовка-Арене» 7 ноября прошел первый хоккейный матч

Новости Беларуси. Своих первых посетителей приняла и «Чижовка-Арена». К празднику открыли ее первую часть – Малую ледовую площадку. 7 ноября там уже прошел первый хоккейный матч между детскими и юношескими клубами города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:

К 7 Ноября, к этому большому празднику для нашей страны, мы, жители города Минска, сами себе готовим, по сути дела, подарки, трудовые подарки. Сегодня начала работать Малая ледовая площадка, сейчас на ней идет хоккейный матч между детско-юношескими клубами нашего города. Идет соревнования в универсальном спортивном зале среди гандбольных команд. Я думаю, пройдет немного времени и заработает вторая, Большая, спортивная ледовая площадка. Тем самым комплекс будет в полном объеме завершен.