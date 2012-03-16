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В Беларуси с 2013 года отопительный сезон пройдет по новым условиям

16 марта 2012 13:17
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Новости Беларуси. Весной следующего года тепло в жилых домах и квартирах будут отключать, если среднесуточная температура воздуха за окном в течение трех дней будет плюс 8 и выше. А в детсадах, школах и больницах батареи перестанут греть, если на улице три дня подряд будет 10 градусов выше нуля.

Сегодня отопительный сезон завершается, если указанные температуры сохраняются в течение пяти дней.

Решение о новом формате обогрева жилфонда и социальных учреждений принято на основании многолетних наблюдений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Заяц, начальник отдела энергетики управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства ЖКХ Республики Беларусь:
На основании устоявшейся практики, когда происходит резкое значительное потепление, и на основании благоприятного прогноза, принимается решение согласовать отключение. Но само отключение принимается местными исполнительными и распорядительными органами.
Сегодняшний прогноз – до 14 градусов в Брестской области. Поэтому очень много обращений, чтобы дали разрешение отключить отопление.

# Государственная политика # Отопительный сезон # Министерство ЖКХ Республики Беларусь

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