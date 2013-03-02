2 марта вступила в силу новая редакция Жилищного кодекса Беларуси

Новости Беларуси. Новая редакция Жилищного кодекса сегодня вступила в силу. Документ усилил права собственников, позволит коммунальным службам строже относиться к неплательщикам и облегчит жизнь законопослушным гражданам.

Так, собственники квартиры теперь имеют право выселить без предоставления жилья своих нерадивых родственников или бывших супругов, если те в течение трех раз привлекались к административной ответственности. Также впервые закреплена и возможность перевода нежилого помещения в жилое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый документ, уже вступивший в силу, изменит жизнь всех жильцов «де факто» и «де юро». Основная задача авторов кодекса – облегчить положение дел собственников жилья, а строгость отношения «ЖЭС – неплательщик» - узаконить. За систематическую неуплату коммуналки по новому закону наказание вплоть до выселения.

Наталья Качан, начальник управления юридической работы и кадром Министерства ЖКХ Республики Беларусь:

Если человек имеет задолженность, исполком его предупредит о погашении задолженности, естественно, 6-месячной, это не месяц не два. Если он этого не сделает, то в дальнейшем исполком может обратиться в суд о продаже его жилого помещения с публичных торгов, приобретет ему другое жилое помещение, ну, естественно, за вычетом разницы задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Все это относится и к нанимателям, и к собственникам. Но из их числа - только к злостным неплательщикам и нарушителям домашнего быта. Если те все-таки не погасили долги, в их квартиры могут вселить очередников. По словам специалистов, это позволит, что называется, убить двух зайцев.

Не обошел новый кодекс и бывших членов семьи собственника. К примеру, раньше экс-муж по закону не мог выселить бывшую жену из своей квартиры. Таких норм просто не было. Теперь, если супруга не имеет своей жилой доли – может.

Глеб Гафанович, юрист:

Данная норма вступает в силу со 2 марта 2014 года, то есть если член семьи станет бывшим в период действия нового кодекса.

Еще одно нововедение коснется оплаты коммуналки. Жировки станут объемнее. В них будут указывать, как говорится, все подробности: сколько нагорело света или натекло воды.

Для Инны такая новость – хорошая. Молодая мама признается: это удобнее. А для семейного бюджета выгоднее. В новых жировках будет расписана и вся работа, которую провел ЖЭС по ремонту дома.

Инна Кабышева:

Что касается текущего ремонта, всегда возникает вопрос, за что мы платим. Я хочу знать, за что я заплатила. Если это появиться в жировке в виде какой-то отдельной графы, то для меня это будет оптимально.

Наталья Качан, начальник управления юридической работы и кадром Министерства ЖКХ Республики Беларусь

Появится новый вид платежа: плата за текущий ремонт. Плата за текущий ремонт будет вноситься по фактическим затратам. Когда в подъезде сделают ремонт, только тогда оплата будет включаться в жировки.

И еще одна новинка документа: отключать воду летом коммунальщики не вправе больше, чем на две недели, причем, не только в Минске, но и в регионах. Такие дедлайны были и раньше. Только теперь они узаконены. Как говорится, со всеми вытекающими.