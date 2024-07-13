Прямой эфир

В Минске завершился 3-й этап соревнований по современному пятиборью «Кубок Павла Леднёва»

13 июля 2024 18:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пьедестал у белорусок. Сегодня, 13 июля, в Минске завершился 3-й этап международных соревнований по современному пятиборью «Кубок Павла Леднева», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске завершился 3-й этап соревнований по современному пятиборью «Кубок Павла Леднёва»-1

Представительный турнир проходил в легкоатлетическом манеже, плавательном комплексе и стадионе университета физкультуры, а также центре олимпийской подготовки по конному спорту в Ратомке. По итогам отбора в решающий раунд пробились 8 белорусок и 10 россиянок. Несмотря на отсутствие лидера сборной – Марии Гнедчик – наши спортсменки подтвердили высокий класс и заняли весь пьедестал. Победу на турнире одержала Анастасия Прокопенко, второй стала Виолетта Гуреева, замкнула тройку сильнейших Ирина Просенцова.

В Минске завершился 3-й этап соревнований по современному пятиборью «Кубок Павла Леднёва»-4

Анастасия Прокопенко, победительница турнира:
В беге я собой очень сильно довольна, в принципе, и плавание неплохо. В верховой езде чуть уже увереннее стала себя чувствовать, особенно после чемпионата мира. Там я тоже один повальчик сделала, но лошадь классная была. То есть в общем, в совокупности, я думала, попаду в шестерку, девочки не знаю, как были готовы. Они тут хорошо проходили, то есть и периоды тренировок, а у меня адаптация после гор, после Иссык-Куль, но, в принципе, все сложилось как сложилось, не ожидала, честно говоря.

В Минске завершился 3-й этап соревнований по современному пятиборью «Кубок Павла Леднёва»-7

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:
Исторически значимые для современного пятиборья старты. Фактически открыли новую страничку истории, когда совместно с Российской Федерацией стали проводить соревнования, именно этапы «Кубка Павла Леднева». Я хочу приоткрыть вам, может быть, маленькую завесу тайны, но в следующем году у нас будет значительно больше стран участвовать в этом турнире.

Напомним, накануне в мужских соревнованиях бронзовую медаль завоевал наш Максим Марук. За награды боролись спортсмены из Беларуси, России и Казахстана.

# Спортивные соревнования # Михаил Прокопенко

Другие новости рубрики

Все новости
Футболистки сборной Беларуси обыграли команду Грузии в отборе на Евро
13 июля 2024 18:37

Футболистки сборной Беларуси обыграли команду Грузии в отборе на Евро

Белорус Максим Марук занял третье место на домашнем этапе «Кубка Леднёва»
12 июля 2024 18:21

Белорус Максим Марук занял третье место на домашнем этапе «Кубка Леднёва»

Белоруски Шиманович и Калашникова вышли в финал теннисного турнира во Франции
12 июля 2024 17:38

Белоруски Шиманович и Калашникова вышли в финал теннисного турнира во Франции