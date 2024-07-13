В Минске завершился 3-й этап соревнований по современному пятиборью «Кубок Павла Леднёва»

Пьедестал у белорусок. Сегодня, 13 июля, в Минске завершился 3-й этап международных соревнований по современному пятиборью «Кубок Павла Леднева», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представительный турнир проходил в легкоатлетическом манеже, плавательном комплексе и стадионе университета физкультуры, а также центре олимпийской подготовки по конному спорту в Ратомке. По итогам отбора в решающий раунд пробились 8 белорусок и 10 россиянок. Несмотря на отсутствие лидера сборной – Марии Гнедчик – наши спортсменки подтвердили высокий класс и заняли весь пьедестал. Победу на турнире одержала Анастасия Прокопенко, второй стала Виолетта Гуреева, замкнула тройку сильнейших Ирина Просенцова.

Анастасия Прокопенко, победительница турнира: В беге я собой очень сильно довольна, в принципе, и плавание неплохо. В верховой езде чуть уже увереннее стала себя чувствовать, особенно после чемпионата мира. Там я тоже один повальчик сделала, но лошадь классная была. То есть в общем, в совокупности, я думала, попаду в шестерку, девочки не знаю, как были готовы. Они тут хорошо проходили, то есть и периоды тренировок, а у меня адаптация после гор, после Иссык-Куль, но, в принципе, все сложилось как сложилось, не ожидала, честно говоря.

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:

Исторически значимые для современного пятиборья старты. Фактически открыли новую страничку истории, когда совместно с Российской Федерацией стали проводить соревнования, именно этапы «Кубка Павла Леднева». Я хочу приоткрыть вам, может быть, маленькую завесу тайны, но в следующем году у нас будет значительно больше стран участвовать в этом турнире.

Напомним, накануне в мужских соревнованиях бронзовую медаль завоевал наш Максим Марук. За награды боролись спортсмены из Беларуси, России и Казахстана.