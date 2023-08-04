Есть участники даже из Египта и Кубы. В чём уникальность и отличие II Игр стран СНГ от предыдущих?
И снова говорим о главном событии ближайших 10 дней, о котором, вероятно, напишут не одну книгу и снимут не один фильм. II Игры стран СНГ уже в Беларуси, совсем скоро раздадутся торжественные фанфары открытия. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь поговорили с Михаилом Прокопенко, начальником управления национальных команд Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, председателем Белорусской федерации современного пятиборья.
Все ли готово к проведению II Игр стран СНГ?
Алена Ланская, ведущая:
Михаил Викторович, как у вас настроение? Все ли готово к проведению II Игр стран СНГ?
Михаил Прокопенко, начальник управления национальных команд Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:
Настроение замечательное. Мы в предвкушении стартовой площадки, когда произойдет уже церемония открытия. Конечно же, была проведена огромная работа подготовительная, очень приятно, что все объекты готовы. Мы ожидаем наших гостей и очень будем рады показать себя как организаторов с наилучшей стороны.
Сколько времени ушло на подготовку?
Алена Ланская:
Сколько времени ушло на подготовку?
Михаил Прокопенко:
У нас времени было достаточно, чтобы спланировать всю работу и провести все необходимые мероприятия. Конечно же, это не один месяц, это достаточно длительный период. Были вовлечены в подготовку много людей, это большая сплоченная команда, и федерации, и регионы, и организации, подчиненные системе Министерства спорта. Очень много, не хочу никого обидеть, и не только структуры, которые входят в спортивную отрасль, но и много-много людей.
Чем отличаются II Игры стран СНГ от первых?
Александр Стасевич, ведущий:
Скажите, а чем отличаются II Игры стран СНГ от первых, которые проходили в Казани?
Михаил Прокопенко:
Игры, конечно же, сильно отличаются от первых. Несколько отличий назову, принципиальных. Первое – это то, что эти Игры проходят не в одном месте, а на территории всей нашей Республики Беларусь. Задействованы 10 городов, все регионы. Это очень приятно, потому что все-таки, наверное, столичный житель избалован спортивными мероприятиями различного уровня. А в регионах очень трепетно относятся к таким событиям. Второе – это то, что мы открыты. У нас формат определен открытых Игр, и помимо стран, входящих в СНГ, у нас еще приглашены различные страны со всего мира. И всего у нас будет более 20 стран. Это не может не радовать, это замечательно. Ну и еще такой маленький штришок. Хотелось бы подчеркнуть, что под подготовку к этим Играм не создавалось каких-либо дополнительных дирекций, надстроек функциональных, благодаря работе большой сплоченной команды нам удалось подготовиться к этим Играм.
Сколько видов спорта будет задействовано в Играх?
Алена Ланская:
Сколько видов спорта будет задействовано в Играх?
Михаил Прокопенко:
Будет задействовано 20 видов спорта, сюда включены и олимпийские, и неолимпийские виды спорта. Единственный момент – мир борьбы представлен будет у нас вольной борьбой, женской борьбой и греко-римской борьбой.
Александр Стасевич:
Но вы отвечаете за пятиборье, может быть, что-то про пятиборье тогда? Какие изменения, может, какие-то интересные представители у нас есть? Может, нам стоит на что-то надеяться, на награды, медали?
Михаил Прокопенко:
В Республике Беларусь традиционно хорошо развито современное пятиборье, это исторически сложилось. Мы очень рассчитываем на нашу молодежь, которая будет представлена спортсменами в возрасте до 19 лет. Это наше будущее, это наше завтра. Ждем от них хороших выступлений. Конкуренция будет очень приличная, достойная, приглашены семь стран. Из них две страны не входят в состав СНГ, это Египет и Куба, ожидается очень яркая, бескомпромиссная борьба за медали.
Где будут проходить состязания по пятиборью?
Алена Ланская:
Где будут проходить состязания по пятиборью?
Михаил Прокопенко:
Соревнования будут проходить у нас с 8 по 13 августа на базе спортивного комплекса Белорусского государственного университета физической культуры на проспекте Победителей. Это Мекка спортивная, нам посчастливилось там проводить это прекрасное мероприятие. И в целом на этой базе наши спортсмены традиционно тренируются. И можно сказать, это домашняя площадка.
Какое есть изменение, связанное с конным спортом в пятиборье?
Александр Стасевич:
Расскажите, у нас какое-то есть изменение, связанное с конным спортом в пятиборье?
Михаил Прокопенко:
В прошлом году были приняты определенные решения Международной федерацией, которые с 2025 года исключают верховую езду из программы с современного пятиборья. А также ввели новую дисциплину – это преодоление полосы препятствий, очень активно ее продвигают в мире. Но мы сторонники традиционных ценностей, мы очень любим конный спорт, считаем, что это большая ошибка функционеров международных, которые приняли такие решения. Потому что надо было сохранять максимально формат, верховая езда является особой изюминкой современного пятиборья, лотереей, которая могла перевернуть соревнования с ног на голову.
Какие шансы на победу у белорусских спортсменов?
Алена Ланская:
Скажите, как вы оцениваете шансы белорусских спортсменов?
Михаил Прокопенко:
Я вам скажу так, прогнозы – это дело неблагодарное. Наши ребята очень кропотливо работали, тренировались по всем видам спорта, были составлены системы, планы, по которым очень аккуратно и педантично под чутким руководством тренерского штаба национальных команд прошли подготовку наши спортсмены. Они сейчас находятся в хорошей функциональной готовности. И самое главное, что хотелось бы, чтобы они показали свои наилучшие результаты. Не надо нам сегодня говорить о каких-то медалях, о количествах медалей. Я уверен, что у нас будет на что посмотреть, будет чем гордиться. Но хотелось бы, чтобы наши спортсмены проявили свой характер и действительно боролись за нашу страну.