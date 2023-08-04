Есть участники даже из Египта и Кубы. В чём уникальность и отличие II Игр стран СНГ от предыдущих?

И снова говорим о главном событии ближайших 10 дней, о котором, вероятно, напишут не одну книгу и снимут не один фильм. II Игры стран СНГ уже в Беларуси, совсем скоро раздадутся торжественные фанфары открытия. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь поговорили с Михаилом Прокопенко, начальником управления национальных команд Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, председателем Белорусской федерации современного пятиборья. Все ли готово к проведению II Игр стран СНГ? Алена Ланская, ведущая:

Михаил Викторович, как у вас настроение? Все ли готово к проведению II Игр стран СНГ?

Михаил Прокопенко, начальник управления национальных команд Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:

Настроение замечательное. Мы в предвкушении стартовой площадки, когда произойдет уже церемония открытия. Конечно же, была проведена огромная работа подготовительная, очень приятно, что все объекты готовы. Мы ожидаем наших гостей и очень будем рады показать себя как организаторов с наилучшей стороны. Сколько времени ушло на подготовку? Алена Ланская:

Сколько времени ушло на подготовку? Михаил Прокопенко:

У нас времени было достаточно, чтобы спланировать всю работу и провести все необходимые мероприятия. Конечно же, это не один месяц, это достаточно длительный период. Были вовлечены в подготовку много людей, это большая сплоченная команда, и федерации, и регионы, и организации, подчиненные системе Министерства спорта. Очень много, не хочу никого обидеть, и не только структуры, которые входят в спортивную отрасль, но и много-много людей. Чем отличаются II Игры стран СНГ от первых? Александр Стасевич, ведущий:

Скажите, а чем отличаются II Игры стран СНГ от первых, которые проходили в Казани?

Михаил Прокопенко:

Игры, конечно же, сильно отличаются от первых. Несколько отличий назову, принципиальных. Первое – это то, что эти Игры проходят не в одном месте, а на территории всей нашей Республики Беларусь. Задействованы 10 городов, все регионы. Это очень приятно, потому что все-таки, наверное, столичный житель избалован спортивными мероприятиями различного уровня. А в регионах очень трепетно относятся к таким событиям. Второе – это то, что мы открыты. У нас формат определен открытых Игр, и помимо стран, входящих в СНГ, у нас еще приглашены различные страны со всего мира. И всего у нас будет более 20 стран. Это не может не радовать, это замечательно. Ну и еще такой маленький штришок. Хотелось бы подчеркнуть, что под подготовку к этим Играм не создавалось каких-либо дополнительных дирекций, надстроек функциональных, благодаря работе большой сплоченной команды нам удалось подготовиться к этим Играм. Сколько видов спорта будет задействовано в Играх? Алена Ланская:

Сколько видов спорта будет задействовано в Играх? Михаил Прокопенко:

Будет задействовано 20 видов спорта, сюда включены и олимпийские, и неолимпийские виды спорта. Единственный момент – мир борьбы представлен будет у нас вольной борьбой, женской борьбой и греко-римской борьбой. Александр Стасевич:

Но вы отвечаете за пятиборье, может быть, что-то про пятиборье тогда? Какие изменения, может, какие-то интересные представители у нас есть? Может, нам стоит на что-то надеяться, на награды, медали?

Михаил Прокопенко:

В Республике Беларусь традиционно хорошо развито современное пятиборье, это исторически сложилось. Мы очень рассчитываем на нашу молодежь, которая будет представлена спортсменами в возрасте до 19 лет. Это наше будущее, это наше завтра. Ждем от них хороших выступлений. Конкуренция будет очень приличная, достойная, приглашены семь стран. Из них две страны не входят в состав СНГ, это Египет и Куба, ожидается очень яркая, бескомпромиссная борьба за медали. Где будут проходить состязания по пятиборью? Алена Ланская:

Где будут проходить состязания по пятиборью? Михаил Прокопенко:

Соревнования будут проходить у нас с 8 по 13 августа на базе спортивного комплекса Белорусского государственного университета физической культуры на проспекте Победителей. Это Мекка спортивная, нам посчастливилось там проводить это прекрасное мероприятие. И в целом на этой базе наши спортсмены традиционно тренируются. И можно сказать, это домашняя площадка. Какое есть изменение, связанное с конным спортом в пятиборье? Александр Стасевич:

Расскажите, у нас какое-то есть изменение, связанное с конным спортом в пятиборье?