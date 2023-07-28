Минспорта: все объекты II Игр стран СНГ уже готовы

Новости Беларуси. Ровно неделя остается до старта II Игр стран СНГ. Они пройдут в 11 белорусских городах. В Минске задействуют 10 объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До старта II Игр стран СНГ осталась одна неделя

В целом в Играх примут участие около 2 тысяч спортсменов из порядка 20 стран мира. Плюс судьи, рефери, медики, иностранные журналисты и, конечно, туристы. По самым скромным подсчетам это около 10 тысяч гостей.

Михаил Прокопенко, начальник управления национальных команд Министерства спорта и туризма Беларуси:

Все объекты уже готовы, фактически мы вышли на финальную прямую. Завершается брендирование, и объекты могут уже принимать наших спортсменов, гостей и зрителей. В части, касающейся подготовки спортсменов, все планомерно готовятся, находятся на учебно-тренировочных сборах, боевой дух высокий, приподнятый, настроение заряженное, чтобы проявить себя и показать наилучший результат.