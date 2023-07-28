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Минспорта: все объекты II Игр стран СНГ уже готовы

28 июля 2023 11:20
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Новости Беларуси. Ровно неделя остается до старта II Игр стран СНГ. Они пройдут в 11 белорусских городах. В Минске задействуют 10 объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До старта II Игр стран СНГ осталась одна неделя

Минспорта: все объекты II Игр стран СНГ уже готовы-1

В целом в Играх примут участие около 2 тысяч спортсменов из порядка 20 стран мира. Плюс судьи, рефери, медики, иностранные журналисты и, конечно, туристы. По самым скромным подсчетам это около 10 тысяч гостей.

Минспорта: все объекты II Игр стран СНГ уже готовы-4

Михаил Прокопенко, начальник управления национальных команд Министерства спорта и туризма Беларуси:
Все объекты уже готовы, фактически мы вышли на финальную прямую. Завершается брендирование, и объекты могут уже принимать наших спортсменов, гостей и зрителей. В части, касающейся подготовки спортсменов, все планомерно готовятся, находятся на учебно-тренировочных сборах, боевой дух высокий, приподнятый, настроение заряженное, чтобы проявить себя и показать наилучший результат.

Минспорта: все объекты II Игр стран СНГ уже готовы-7

В каждом городе готовят фан-зоны, где болельщики смогут следить за прямыми трансляциями на экранах. Там же будут работать фуд-корты, организуют и культурно-массовые мероприятия. Ну и напомним, что попасть на зрительские трибуны можно будет совершенно бесплатно.

# Игры стран СНГ # общество # Михаил Прокопенко # Фотофакт

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