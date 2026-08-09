Оксенюк: ситуация, которая сегодня происходит в Прибалтике, напоминает начало 90-х при развале СССР

Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вот эта ситуация, которая сегодня происходит в Прибалтике, мне напоминает начало 90-х годов при развале Советского Союза, когда ребята постарше брали мальчонку маленького, ставили его где-то на улице, сами прятались, шел парень, он приставал к этому парню, провоцировал его, кто-то его за ухо, и к тебе подходят: «Ну что ты тут маленьких обижаешь». Вот такая ситуация сегодня складывается у нас, на мой взгляд, с прибалтийскими странами.

На фоне конфликта в Украине создается такой остров нестабильности на российских границах, северо-западных границах России. И вот там понятно, что, может, до горячей фазы и не дойдет, но заставляет Россию все-таки голову в эту сторону поворачивать. И вот это не что иное, как поддержка.

И вот это все то, что мы о чем говорим, мы констатируем факты, что далеко не все жители Прибалтики поддерживают такое положение дел. Но это примерно как у нас в 2020 году – 1-2% населения формировали точку зрения, пытались ее навязать, и большинство почему-то в это верило. И сегодня вот то, что происходит, я глубоко убежден, что это происходит с благословения, с согласия, а может, даже и по указке западных координаторов.