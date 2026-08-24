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Лукашенко наградил орденом Дружбы народов Мишустина и Мантурова

24 августа 2026 13:59
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Александр Лукашенко наградил Михаила Мишустина и Дениса Мантурова орденом Дружбы народов. Глава государства подписал соответствующие указы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко наградил орденом Дружбы народов Мишустина и Мантурова-2

Председатель правительства России Михаил Мишустин удостоен награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между двумя государствами. Первый вице‑премьер Денис Мантуров – за значительный личный вклад в развитие торгово‑экономических отношений, промышленного и военно‑технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета Союзного государства. 

# Александр Лукашенко # Михаил Мишустин # Денис Мантуров

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