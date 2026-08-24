Лукашенко наградил орденом Дружбы народов Мишустина и Мантурова

Александр Лукашенко наградил Михаила Мишустина и Дениса Мантурова орденом Дружбы народов. Глава государства подписал соответствующие указы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель правительства России Михаил Мишустин удостоен награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между двумя государствами. Первый вице‑премьер Денис Мантуров – за значительный личный вклад в развитие торгово‑экономических отношений, промышленного и военно‑технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета Союзного государства.