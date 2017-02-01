В Несвижском переведут с газа на торф котельную 1978 года постройки

Новости Беларуси. Почти 2 миллиона рублей потратит Министерство энергетики на реализацию в центральном регионе двух проектов в жилищно-коммунальной сфере – в Смолевичском и Несвижском районах.

Более половины из этих средств пойдет на реконструкцию котельной в деревне Рудавка Несвижского района.

Это предусмотрено и программой по увеличению доли местных видов топлива в энергетическом балансе страны. Проектная документация по реконструкции котельной уже разработана. Вот-вот начнутся работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.