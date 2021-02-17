17 тысяч квадратных метров жилья возведут в Несвижском районе
Новости Беларуси. 1,2 миллиона квадратных метров жилья будет возведено в 2021 году в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Это самый высокий показатель среди регионов страны. Только в Несвижском районе построят 17 тысяч квадратных метров. Сейчас строится 60-квартирный арендно-социальный дом. Половину ключей от дома получат сироты. Остальные квартиры предназначены под аренду. Сейчас строители возводят крышу. Сдать объект планируется в начале лета.
Еще один 60-квартирный дом появится на пересечении улиц Молодежная и 1 Мая. Составлена проектно-сметная документация, определены застройщики, работы начнутся в марте. Проектируется многоэтажка для медработников и многодетных семей, дом сдадут в 2021 году. Уделяется внимание и строительству жилья в сельской местности.
Михаил Афанасик, заместитель председателя Несвижского райисполкома:
Активно ведем строительство на селе. В этом году у нас в планах построить 18-квартирный жилой дом в агрогородке Снов. Проектно-сметная документация имеется, торги проведены. Буквально через недели две мы будем приступать к началу строительства этого дома. И блокированный двухквартирный дом ОАО «Сейловичи» в этом году. То есть 20 квартир мы планируем построить на селе.
Активно ведется строительство индивидуального жилья. За год планируется ввести в эксплуатацию 60-70 домов в северных и северо-западных микрорайонах.