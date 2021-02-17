17 тысяч квадратных метров жилья возведут в Несвижском районе

Новости Беларуси. 1,2 миллиона квадратных метров жилья будет возведено в 2021 году в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это самый высокий показатель среди регионов страны. Только в Несвижском районе построят 17 тысяч квадратных метров. Сейчас строится 60-квартирный арендно-социальный дом. Половину ключей от дома получат сироты. Остальные квартиры предназначены под аренду. Сейчас строители возводят крышу. Сдать объект планируется в начале лета.