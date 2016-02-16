Костел Божьего тела в Несвиже отреставрируют

Новости Беларуси. Костел Божьего тела в Несвиже реконструируют. Объект включен в инвестиционную программу на 2016 год, утвержденную Минским областным советом депутатов.

В этом году на реконструкцию с реставрацией костела из областного бюджета выделено более 10 миллиардов рублей. Проектная документация разработана на весь объект. К концу полугодия введут первый пусковой комплекс. Во вторую очередь - фасад здания, его ограждение, дренаж.

Михаил Афанасик, заметитель председателя Несвижского райисполкома по строительсву, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам города:

Будет и третий пусковой, который будет включать в себя работу над фресками. С 1750-х годов фрески не были затронуты, поэтому будет очень сложная работа, поэтому основные объемы работ мы должны завершить к концу 2018 года. Сегодня были вопросы по кровле, потому что во время Великой Отечественной войны она была нарушена. Сегодня есть вопросы по влажности. А мы знаем, что в костеле находится одно из величайших захоронений Европы – это 70 захоронений рода Радзивилов. И предстоит работа по отведению влаги. И, конечно, нужно привести общее состояние костела в достойный вид.

Костел Божьего тела в Несвиже начали реставрировать еще в прошлом году. Достопримечательность Беларуси с более 400-летней историей в числе памятников ЮНЕСКО. Интерес к этому архитектурному наследию растет со стороны туристов: ежегодно около 500 тысяч человек посещают древний город, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.