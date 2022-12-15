Город заметно преобразился – Несвиж готовится отметить 800-летие

Новости Беларуси. Несвиж готовится отметить свое 800-летие. К юбилею город заметно преобразится, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новый асфальт появился на улицах Юбилейной, Некрасова и Янки Купалы. Частично переложили покрытие на Слуцкой и Ленинской. Разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту шести жилых домов. Это более 8 тысяч квадратных метров. Также ведут ремонт фасадов зданий, в том числе педагогического колледжа. Кроме того, к 800-летию города на центральных улицах появилось два красочных мурала, посвященных историческим памятникам Несвижа. Еще четыре разместятся на въезде в город.

Михаил Афанасик, первый заместитель председателя Несвижского райисполкома:

У нас сложилась традиция ежегодно отмечать День освобождения города и День города открытием каких-то новых объектов. Поэтому мы для себя на 2023 год ставим задачу ввести в эксплуатацию новую поликлинику и вокруг поликлиники выполнить работы по благоустройству, и скверов, и улиц. Кроме этого, мы хотим сделать прекрасный сквер вокруг ратуши и пешеходную зону по улице Чапаева.