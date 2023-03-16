Прямой эфир

Несвиж готовится отметить 800-летний юбилей. Как изменится город?

16 марта 2023 07:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Несвиж продолжает преображаться к 800-летнему юбилею. Некоторые объекты приобретут совершенно новый облик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несвиж готовится отметить 800-летний юбилей. Как изменится город?-1

Уже развернулись строительные работы на площадке возле городской ратуши. Здесь обустроят пешеходную зону с местами отдыха. Ведется капитальный ремонт сразу в пяти жилых домах, обновляются фасады административных зданий. Отремонтируют более 12 километров дорог и тротуаров. Также частично заменят опоры осветительных мачт. Кроме того, гостей райцентра будет встречать новый въездной знак. Он символизирует четыре брамы, которые находились в старом Несвиже: Виленскую, Замковую, Слуцкую и Михалищенскую.

Несвиж готовится отметить 800-летний юбилей. Как изменится город?-4

Михаил Афанасик, первый заместитель председателя Несвижского райисполкома:
Работают наши предприятия по закупке малых архитектурных форм, цветочниц различных. Сегодня наше ЖКХ уже высеяло цветочную рассаду. Мы планируем порядка 130 тысяч цветочной рассады высадить к юбилею города.

Несвиж готовится отметить 800-летний юбилей. Как изменится город?-7

На семи фасадах домов нарисуют граффити. Часть работ уже выполнена. Все рисунки имеют отсылки к родному городу и природным красотам района.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Праздничные даты # общество # Михаил Афанасик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Уровень воды в реках Беларуси растёт каждый день из-за осадков
16 марта 2023 06:56

Уровень воды в реках Беларуси растёт каждый день из-за осадков

Иван Кубраков вручил паспорта детям сотрудников МВД
16 марта 2023 06:44

Иван Кубраков вручил паспорта детям сотрудников МВД

Европарламент призвал расширить санкции против Беларуси. Вот что ответили в Палате представителей
16 марта 2023 06:27

Европарламент призвал расширить санкции против Беларуси. Вот что ответили в Палате представителей