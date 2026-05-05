Четыре современных объекта – побывали на предприятиях Несвижского района

Минщина в числе лучших областей в стране по итогам социально-экономического развития за последнюю пятилетку. Отмечены Несвижский и Солигорский районы, которые достигли наиболее высоких результатов. Все направления в регионах сработали достойно. Акцент сделан на АПК, промышленность и социальную сферу, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Возвели более 20 многоквартирных домов – узнали, как развивается социальная инфраструктура Солигорска

Когда соблюдение технологий совмещают с грамотным подходом – это приносит результат. От промышленности до сельского хозяйства, от экономики до социальной сферы – в 2025 году Несвижский район выполнил все ключевые показатели. Как итог, в очередной четвертый раз на Республиканской доске Почета. Южный регион достойно подтверждает статус одного из локомотивов Минщины, войдя в число лидеров по темпам роста инвестиций и промышленного производства. Здесь успешно развивается региональная инициатива «Один район – один проект». В сельскохозяйственном районе сделали ставку на молочное животноводство. Большой акцент делается на модернизации и строительстве новых МТК, а также совершенствование технологий производства. Только в прошлом году приросли на четыре современных объекта.

Михаил Афанасик, первый заместитель председателя Несвижского райисполкома:

За прошлый год мы в части сельскохозяйственных объектов ввели в эксплуатацию новый молочнотоварный комплекс «Несвижского райагросервиса» – на 800 голов дойное стадо. Начали строительство еще трех комплексов на 800 голов – это ОАО «Сейловичи», «Несвижские островки» и «Агрокомбинат Снов». Завершаем работу в этом году в мае по вводу этих объектов. Кроме этого, мы в 2025-м разработали проектную документацию, а в этом году уже начали строить два комплекса по откорму крупного рогатого скота. Каждый из этих комплексов по 2400 голов крупного рогатого скота. Это дает толчок развитию сельскохозяйственного производства.

«Один район – один проект» – в рамках этой инициативы в Несвиже запустили новый завод медицинских препаратов – это плюс 75 рабочих мест. В планах, чтобы с конвейера ежемесячно выходило до 700 тысяч упаковок. Объем промышленного производства порядка 1,5 миллионов рублей, что является значительным вкладом в экономику района.