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Четыре современных объекта – побывали на предприятиях Несвижского района

05 мая 2026 15:04
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Минщина в числе лучших областей в стране по итогам социально-экономического развития за последнюю пятилетку. Отмечены Несвижский и Солигорский районы, которые достигли наиболее высоких результатов. Все направления в регионах сработали достойно. Акцент сделан на АПК, промышленность и социальную сферу, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

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Четыре современных объекта – побывали на предприятиях Несвижского района-2

Когда соблюдение технологий совмещают с грамотным подходом – это приносит результат. От промышленности до сельского хозяйства, от экономики до социальной сферы – в 2025 году Несвижский район выполнил все ключевые показатели. Как итог, в очередной четвертый раз на Республиканской доске Почета. Южный регион достойно подтверждает статус одного из локомотивов Минщины, войдя в число лидеров по темпам роста инвестиций и промышленного производства. Здесь успешно развивается региональная инициатива «Один район – один проект». В сельскохозяйственном районе сделали ставку на молочное животноводство. Большой акцент делается на модернизации и строительстве новых МТК, а также совершенствование технологий производства. Только в прошлом году приросли на четыре современных объекта.

Четыре современных объекта – побывали на предприятиях Несвижского района-4

Михаил Афанасик, первый заместитель председателя Несвижского райисполкома:
За прошлый год мы в части сельскохозяйственных объектов ввели в эксплуатацию новый молочнотоварный комплекс «Несвижского райагросервиса» – на 800 голов дойное стадо. Начали строительство еще трех комплексов на 800 голов – это ОАО «Сейловичи», «Несвижские островки» и «Агрокомбинат Снов». Завершаем работу в этом году в мае по вводу этих объектов. Кроме этого, мы в 2025-м разработали проектную документацию, а в этом году уже начали строить два комплекса по откорму крупного рогатого скота. Каждый из этих комплексов по 2400 голов крупного рогатого скота. Это дает толчок развитию сельскохозяйственного производства.

Четыре современных объекта – побывали на предприятиях Несвижского района-6

«Один район – один проект» – в рамках этой инициативы в Несвиже запустили новый завод медицинских препаратов – это плюс 75 рабочих мест. В планах, чтобы с конвейера ежемесячно выходило до 700 тысяч упаковок. Объем промышленного производства порядка 1,5 миллионов рублей, что является значительным вкладом в экономику района.

Четыре современных объекта – побывали на предприятиях Несвижского района-8

Екатерина Песоцкая, начальник отдела экономики Несвижского райисполкома:
В 2025 году привлечено порядка 330 миллионов рублей инвестиций в экономику района. В региональной инициативе уже порядка девяти проектов. Это набирает обороты и пользуется популярностью среди предприятий района. Каких-то сильных критериев нет. Главное, чтобы было предприятие зарегистрировано на территории того района, где они собираются реализовывать проект. Есть уже три разновидности от региональной инициативы, в том числе туристический потенциал, который сейчас очень развит и набирает обороты.

Подробности в видео.

# Михаил Афанасик # Екатерина Песоцкая # Предприятия Беларуси

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