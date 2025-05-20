Как туристам сориентироваться в Минске? Рассказываем о бесплатных путеводителях по столице

Уже 24 мая центр Минска превратится в открытое пространство для творчества. Стартует долгожданный летний музыкально-туристический сезон. Почти на четыре месяца каждый уголок столицы окутает незабываемая атмосфера, которая неизменно дарит ощущение праздника и магнитом притягивает в Минск зарубежных туристов.

Екатерина Забенько, ведущая: Как туристам сориентироваться в Минске? Большинство из них, конечно же, готовятся заранее: кто-то заказывает экскурсию, кто-то просто для себя накидывает план. Но всегда приятно иметь какой-то компактный информативный путеводитель, чтобы не иметь необходимости заглядывать в интернет и что-то гуглить. Где можно посмотреть эти путеводители, где их можно приобрести и что в них указано?

Анна Сажнева, начальник отдела по развитию туризма Информационно-туристского центра «Минск»: Уже 20 лет в Минске работает навигатор для туристов под названием Информационно-туристский центр «Минск». Вот такую информацию получают наши туристы. Это «Выходные в Минске» – путеводитель на три дня. Основные топовые объекты с краской аннотации, с адресами. «Промышленные предприятия» – объекты, которые предлагают экскурсии промышленные. «Библиотека впечатлений» – концертные залы, музеи. «Город-герой». «Зеленый город-парк», что наиболее сегодня актуально, потому что весна, лето не за горами. «Вкусный Минск» – лучшие драники собраны здесь.

Анна Сажнева:

«1067 причин посетить город Минск». Цифру мы все узнаем: дата первого упоминания о нашем красивом, великолепном городе Минске. И здесь мы предлагаем туристу все спланировать, все записать. А самое главное – «Минск – город, исполняющий желания» – это те места, где можно загадать желание.

Мы рекомендуем, мы собрали все важные телефоны на всякие случаи, которые, не дай бог, происходят, но чего только не бывает. И «Обязательно рекомендуем» – что попробовать, что купить в Минске. Лен как раз в первых позициях. Вся информационная продукция бесплатная.