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В Мядельской центральной районной больнице появилось новое оборудование

28 апреля 2026 14:03
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Развитие системы здравоохранения с учетом потребностей регионов. Мядельская центральная районная больница пополнилась современным оборудованием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Мядельской центральной районной больнице появилось новое оборудование-2

Новый УЗИ-аппарат экспертного класса предназначен для кардиологических и сосудистых исследований, а также диагностики органов брюшной полости. Оборудование оснащено инновационными методиками, что позволяет выявлять заболевания на самых ранних стадиях. Кроме того, появилась современная видеоэндоскопическая стойка с двумя бронхоскопами. Аппарат выводит изображение на большой монитор, врачи могут детально рассмотреть мельчайшие изменения сосудов.

В Мядельской центральной районной больнице появилось новое оборудование-4

Лариса Кривко, врач-эндоскопист Мядельской центральной районной больницы:
Можно смотреть в дыхательные пути, верхние, нижние дыхательные пути. Можно санировать пациентов, нуждающихся в исследованиях. При необходимости, если у пациента есть кровотечение, можно попробовать его остановить.

Данная видеостойка является сложным высокотехнологическим оборудованием, которое позволяет нам лучше визуализировать слизистую бронхиального дерева.

В Мядельской центральной районной больнице появилось новое оборудование-6

Марина Субоч, главный врач Мядельской центральной районной больницы:
Мы проведем замену оборудования, устаревшего и со стопроцентным износом. Что позволит нам улучшить качество диагностики. Мядельская ЦРБ обслуживает население более 23 тысяч.

Новое оборудование значительно расширяет диагностические возможности и позволяет проводить сложные исследования сердца и сосудов на местах. Теперь жители Мядельщины смогут получать высокоточную диагностику, не выезжая в другие районы.

# Медицина # Медицинское оборудование # Марина Субоч

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