Таких установок ещё не было – в Гродно появились новые стоматологические комплексы

Для учреждений здравоохранения Гродненской области приобретено 10 стоматологических комплексов. Три установки получила профильная центральная городская поликлиника. По одной установлены в семи районных больницах области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти комплексы облегчают работу врача и повышают комфорт для пациента. Установки подходят для оснащения как взрослого, так и детского стоматологических кабинетов. Их можно использовать для широкого спектра задач. Современное высокопроизводительное оборудование разработано с учетом инновационных технологий. Таких установок у гродненских стоматологов еще не было.

Жанна Седлецкая, заведующая ортопедическим отделением №1 стоматологической поликлиники № 1 Гродно:

На этой установке имеется высокоскоростной турбинный наконечник и микромотор, регулируется мощность и сила подачи воды, имеется скейлер для снятия зубных отложений. Также в нем регулируется мощность подачи воды и сила. Эта установка позволяет работать также с микроскопом, имеются специальные насадочки для этого.