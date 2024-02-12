Прямой эфир

Таких установок ещё не было – в Гродно появились новые стоматологические комплексы

12 февраля 2024 07:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для учреждений здравоохранения Гродненской области приобретено 10 стоматологических комплексов. Три установки получила профильная центральная городская поликлиника. По одной установлены в семи районных больницах области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таких установок ещё не было – в Гродно появились новые стоматологические комплексы-1

Эти комплексы облегчают работу врача и повышают комфорт для пациента. Установки подходят для оснащения как взрослого, так и детского стоматологических кабинетов. Их можно использовать для широкого спектра задач. Современное высокопроизводительное оборудование разработано с учетом инновационных технологий. Таких установок у гродненских стоматологов еще не было.

Таких установок ещё не было – в Гродно появились новые стоматологические комплексы-4

Жанна Седлецкая, заведующая ортопедическим отделением №1 стоматологической поликлиники № 1 Гродно:
На этой установке имеется высокоскоростной турбинный наконечник и микромотор, регулируется мощность и сила подачи воды, имеется скейлер для снятия зубных отложений. Также в нем регулируется мощность подачи воды и сила. Эта установка позволяет работать также с микроскопом, имеются специальные насадочки для этого.

Таких установок ещё не было – в Гродно появились новые стоматологические комплексы-7

Современные стоматологические комплексы белорусского производства. Они приобретены главным управлением здравоохранения за счет средств областного бюджета. Услугами с новым оборудованием могут воспользоваться все желающие.

# Медицинское оборудование # общество # Новости Гродно и Гродненской области

Другие новости рубрики

Все новости
Городской фольклорный центр собираются создать в Минске
12 февраля 2024 06:59

Городской фольклорный центр собираются создать в Минске

Бузин: интервью Путина Карлсону дало толчок мышлению людей. Они поняли, что их обманывают
11 февраля 2024 20:06

Бузин: интервью Путина Карлсону дало толчок мышлению людей. Они поняли, что их обманывают

Готовы к любым задачам! Как тренируются бойцы внутренних войск Беларуси?
11 февраля 2024 18:46

Готовы к любым задачам! Как тренируются бойцы внутренних войск Беларуси?