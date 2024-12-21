Новая аппаратура и автомобили появились в Лидской центральной районной больнице

В Беларуси завершается процесс выстраивания сети опорных клиник. Они необходимы, чтобы соблюсти так называемое правило золотого часа – это время, когда медпомощь в экстренных случаях наиболее эффективна. Опорные клиники находятся в 70-километровом доступе от жителей городов и деревень. И, соответственно, эти стационары должны быть оснащены самым современным оборудованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Лидская центральная больница, которая обслуживает жителей из шести районов, активно вооружается новой аппаратурой и автомобилями, медики осваивают новые методики лечения и варианты ранней диагностики. Высококвалифицированная помощь, которая доступна всем белорусам, независимо от прописки – репортаж Галины Буро.

Этот камень был более 3 сантиметров, накануне его раздробили в мочевом пузыре жителя Лиды Александра Конона. Буквально сутки после операции, и мужчина готовится к выписке. Такое быстрое восстановление стало возможным благодаря малоинвазивной хирургии. Камень убирали без надрезов на теле – лазером. Два года болевых ощущений прошли вмиг.

Александр Конон, житель Лиды:

Операция прошла хорошо, чувствую себя отлично. Лазерная – это хорошая операция, я считаю: ни надрезов, ничего. Александр Конон стал первым пациентом, кому в Лидской больнице выполнили литотрипсию. Дебютную операцию медики сняли на видео – все же день исторический. Это уже пятая клиника в стране, где появился лазерный хирургический аппарат повышенной мощности. В комплектации с оптикой и вовсе единственный в Беларуси.

Евгений Красовский, заведующий урологическим отделением Лидской центральной районной больницы:

Лазер используется для контактного дробления камней, то есть это мочекаменная болезнь, камни мочевого пузыря, нижней, средней трети мочеточника, в перспективе это могут быть камни почек. Это малая травматичность для пациентов, и уменьшаются затраты со стороны государства за счет того, что сокращаются сроки временной нетрудоспособности, сокращаются затраты на пребывание пациентов в стационаре, в принципе на лечение этого пациента.

Не только лечение, но и ранняя диагностика заболеваний теперь станет проще. Магнитно-резонансный томограф нового поколения в Лидской больнице запустили впервые. Для установки сложного оборудования китайского производства здесь провели реконструкцию первого этажа терапевтического корпуса. Лидские медики прошли специальное обучение. И теперь планируют принимать до 30 пациентов в смену. Ездить на МРТ за 100 километров жителям уже не придется.

Ольга Дубенец, заведущая кабинетом МРТ Лидской центральной районной больницы:

Аппарат высокопольный, аппарат с хорошим изображением и качеством исследований. Ранее пациенты нашего района обслуживались в Гродно, сейчас будем работать на местах, пациентам будет удобно. Большое перевооружение Лидской центральной районной больницы идет в рамках проекта «Межрайонная клиника». Задача была поставлена главой государства – создать сеть опорных больниц, чтобы в экстренных ситуациях, когда счет идет на минуты, соблюсти правило «золотого часа» в оказании помощи. В рамках концепции в Гродненской области стандарт таков: доступность МРТ и КТ от городов и деревень должна быть радиусом не более 70 километров, ангиографа – до 50.