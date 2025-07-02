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Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ

02 июля 2025 08:16
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Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ-0

Иран приостановил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Tasnim.

Соответствующий закон подписан Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Как ранее заявлял министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, пути сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ все равно не закрываются.

Согласно закону, предполагается приостановка сотрудничества Ирана с Агентством до момента обеспечения безопасности ядерных объектов и иранских ученых-атомщиков. 

Фото: Pinterest

# Международная политика # Масуд Пезешкиан

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