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Лукашенко провел телефонный разговор с Президентом Ирана

30 апреля 2026 13:35
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Александр Лукашенко сегодня, 30 апреля, провел телефонный разговор с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко провел телефонный разговор с Президентом Ирана-2

Беседа состоялась по инициативе иранской стороны. Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, Масуд Пезешкиан проинформировал Александра Лукашенко о ситуации в регионе Персидского залива, а также о позиции официального Тегерана на переговорах с США. Собеседники констатировали, что главным камнем преткновения для выработки мирных договоренностей выступает отсутствие доверия. Александр Лукашенко подчеркнул заинтересованность Беларуси в скорейшем урегулировании конфликта. В свою очередь Президент Ирана поблагодарил белорусского лидера за принципиальную и последовательную позицию. 

# Александр Лукашенко # Масуд Пезешкиан # Беларусь-Иран

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