Лукашенко провел телефонный разговор с Президентом Ирана

Беседа состоялась по инициативе иранской стороны. Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, Масуд Пезешкиан проинформировал Александра Лукашенко о ситуации в регионе Персидского залива, а также о позиции официального Тегерана на переговорах с США. Собеседники констатировали, что главным камнем преткновения для выработки мирных договоренностей выступает отсутствие доверия. Александр Лукашенко подчеркнул заинтересованность Беларуси в скорейшем урегулировании конфликта. В свою очередь Президент Ирана поблагодарил белорусского лидера за принципиальную и последовательную позицию.