В ботаническом саду последний день будут работать мастер-классы по созданию букетов из шишек

Букет из шишек, сделанный своими руками. На творческий практикум приглашает ботанический сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Букет из шишек, сделанный своими руками. На творческий практикум приглашает ботанический сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его сотрудники расскажут и покажут, как из природных материалов изготовить оригинальный презент. Навыки флористики всегда популярны и это показывает востребованность таких творческих уроков. Их посещают люди целыми семьями. На память с собой они могут забрать результат своего труда.
Анастасия Василевич:
Мы вообще приехали из Лиды. Нам наш папа и наши мальчишки сделали сюрприз, такой подарочек – привезли нас в ботанический сад на практикум, чтобы мы себе сделали своими руками красивый подарочек.
Дарья Василевич:
Букетик, который мы сделали сами из шишек на практикуме, мы сохраним. И он у нас будет стоять долгие годы.
Мария Шапошникова:
Меня сюда привели бабушка с дедушкой и младшей сестренкой, чтобы я сделал букет из шишек. Я не жалею об этом, потому что теперь я умею делать букеты и декорировать дом.
Маргарита Стома, экскурсовод Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Практикум, когда создаются букеты из шишек, у нас, пожалуй, проходит впервые. И он получил довольно обширную огласку, потому что пришло довольно много людей – гораздо больше, чем мы ожидали.
Сегодня у гостей ботанического сада есть последняя возможность посетить необычный практикум. Его проводят в выставочном павильоне.