В ботаническом саду последний день будут работать мастер-классы по созданию букетов из шишек

Букет из шишек, сделанный своими руками. На творческий практикум приглашает ботанический сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его сотрудники расскажут и покажут, как из природных материалов изготовить оригинальный презент. Навыки флористики всегда популярны и это показывает востребованность таких творческих уроков. Их посещают люди целыми семьями. На память с собой они могут забрать результат своего труда.

Анастасия Василевич:

Мы вообще приехали из Лиды. Нам наш папа и наши мальчишки сделали сюрприз, такой подарочек – привезли нас в ботанический сад на практикум, чтобы мы себе сделали своими руками красивый подарочек.

Дарья Василевич:

Букетик, который мы сделали сами из шишек на практикуме, мы сохраним. И он у нас будет стоять долгие годы.