Время прощаться с зимой! Масленичная неделя началась в Беларуси

Время прощаться с зимой и встречать весну. Масленица – один из самых ярких народных праздников, который длится целую неделю. Сегодня, 16 февраля, она начинается и завершится 22 февраля Прощеным воскресеньем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси хранят и поддерживают традиции Масленицы. Во всех регионах страны готовят большие гулянья: шумные ярмарки, концерты, народные игры и катания. Главное блюдо недели – блины. Круглые, румяные, они символизируют солнце и приход весны. Кульминация праздника – сожжение чучела зимы. Огненное зрелище собирает множество зрителей и становится символом обновления. Люди прощаются с холодом и встречают тепло, дарят друг другу улыбки и просят прощения в последний день Масленицы. Громко, весело и ярко – именно так пройдет эта неделя в Беларуси в этом году. Праздник объединяет семьи, друзей и целые города, напоминая: весна уже близко, а впереди новые надежды и силы.