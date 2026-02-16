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Время прощаться с зимой! Масленичная неделя началась в Беларуси

16 февраля 2026 06:10
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Время прощаться с зимой и встречать весну. Масленица – один из самых ярких народных праздников, который длится целую неделю. Сегодня, 16 февраля, она начинается и завершится 22 февраля Прощеным воскресеньем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Время прощаться с зимой! Масленичная неделя началась в Беларуси-2

В Беларуси хранят и поддерживают традиции Масленицы. Во всех регионах страны готовят большие гулянья: шумные ярмарки, концерты, народные игры и катания. Главное блюдо недели – блины. Круглые, румяные, они символизируют солнце и приход весны. Кульминация праздника – сожжение чучела зимы. Огненное зрелище собирает множество зрителей и становится символом обновления. Люди прощаются с холодом и встречают тепло, дарят друг другу улыбки и просят прощения в последний день Масленицы. Громко, весело и ярко – именно так пройдет эта неделя в Беларуси в этом году. Праздник объединяет семьи, друзей и целые города, напоминая: весна уже близко, а впереди новые надежды и силы.

# Масленица # Масленица в Беларуси

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