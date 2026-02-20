Масленичные гулянья – в Минске завершается подготовка к проводам зимы

В Минске завершается подготовка к проводам зимы. Главные масленичные гулянья пройдут в выходные на открытой площадке у Дворца спорта, где уже устанавливают праздничные декорации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевая особенность праздника – масштабная концепция, которая наглядно представит все семь дней масленичной недели. Для гостей организуют композицию из тематических подворий: каждое посвящено традиционному белорусскому угощению. Пространства оформят в народном стиле; на каждой локации посетителей ждут интерактивные игры и конкурсы с призами.

Ольга Цыбульская, заместитель директора ГУ «Минскконцерт»:

Что касается безопасности, конечно, данное мероприятие утверждено планом всех мероприятий. И, конечно же, службы МЧС непосредственно присутствуют на празднике. И, конечно же, что касается спаливания чучела, здесь все, как говорится, согласно утвержденным правилам, которые у нас существуют. И все будут находиться на площадке безопасности. И главное то, что будет происходить с огнем, конечно, это будет ограждена территория. Никто не подойдет близко к данному персонажу.