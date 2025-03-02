Народные забавы, игры и традиционные блины – в Беларуси празднуют Масленицу

Широко гуляет Масленица. Народные забавы, игры, концертная программа и традиционные блины. В каждом уголке Беларуси встречают весну, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничные гулянья развернулись и в Заводском районе столицы. Организаторы приготовили всевозможные развлечения: кулачные бои, перетягивание каната. Ну и, конечно, главная забава – ледяной столб, на самом верху которого призы. Ближе к вечеру гостей ждет еще одна традиция Масленицы – сожжение соломенного чучела. Обряд – символ того, что весна победила зиму и окончательно вступает в свои права.

Дети рады, взрослые рады. Почему и нет? Зима с весной встретилась и хорошо отмечает праздник. Гулять, веселиться, отмечать. И радостно весну встречать, чтобы она была светлой, тёплой и дарила нам только радость.

Хорошее настроение. Настоящий праздник. Праздник блинов весны. Конечно, хорошее настроение. Особенно нам, пенсионерам, дома скучно, вышли повеселимся.

Мы пришли сюда с отличным настроением. Мы готовились к этому празднику. Вот весь коллектив наш. Покатали детей на каруселях, кушаем вкусные блины. В целом все классно.

Главное блюдо Масленицы – блины. На праздничной площадке можно продегустировать их с разнообразной начинкой. Предлагают и другие традиционные угощения.