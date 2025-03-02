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Народные забавы, игры и традиционные блины – в Беларуси празднуют Масленицу

02 марта 2025 11:30
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Широко гуляет Масленица. Народные забавы, игры, концертная программа и традиционные блины. В каждом уголке Беларуси встречают весну, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народные забавы, игры и традиционные блины – в Беларуси празднуют Масленицу-2

Праздничные гулянья развернулись и в Заводском районе столицы. Организаторы приготовили всевозможные развлечения: кулачные бои, перетягивание каната. Ну и, конечно, главная забава – ледяной столб, на самом верху которого призы. Ближе к вечеру гостей ждет еще одна традиция Масленицы – сожжение соломенного чучела. Обряд – символ того, что весна победила зиму и окончательно вступает в свои права.

Народные забавы, игры и традиционные блины – в Беларуси празднуют Масленицу-4

Дети рады, взрослые рады. Почему и нет? Зима с весной встретилась и хорошо отмечает праздник. Гулять, веселиться, отмечать. И радостно весну встречать, чтобы она была светлой, тёплой и дарила нам только радость. 

Народные забавы, игры и традиционные блины – в Беларуси празднуют Масленицу-6

Хорошее настроение. Настоящий праздник. Праздник блинов весны. Конечно, хорошее настроение. Особенно нам, пенсионерам, дома скучно, вышли повеселимся. 

Народные забавы, игры и традиционные блины – в Беларуси празднуют Масленицу-8

Мы пришли сюда с отличным настроением. Мы готовились к этому празднику. Вот весь коллектив наш. Покатали детей на каруселях, кушаем вкусные блины. В целом все классно. 

Народные забавы, игры и традиционные блины – в Беларуси празднуют Масленицу-10

Главное блюдо Масленицы – блины. На праздничной площадке можно продегустировать их с разнообразной начинкой. Предлагают и другие традиционные угощения.

Народные забавы, игры и традиционные блины – в Беларуси празднуют Масленицу-12

Людмила Чикулаева:
Настроение прекрасное и у нас, и у посетителей. Угощаем шашлыками, блинами, ветчина, сыр, мед. Все очень вкусно, сладко. 

# Масленица # Масленица в Беларуси

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