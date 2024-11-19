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Щёткина: мы хотим, чтобы женщины внесли свой вклад в развитие науки Союзного государства

19 ноября 2024 14:10
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О роли женщин-ученых Союзного государства в современном мире шла речь 19 ноября в стенах БГУ. Мероприятие объединило руководителей вузов и общественных организаций Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Щёткина: мы хотим, чтобы женщины внесли свой вклад в развитие науки Союзного государства-2

Но на повестке – обсуждение сотрудничества не только в сфере высшего образования, но и совместного производства продуктов и технологий. Ключевую роль в этом играют программы Союзного государства. Их реализовано уже свыше 80. Но на этом не останавливаемся.

Щёткина: мы хотим, чтобы женщины внесли свой вклад в развитие науки Союзного государства-4

После введения в эксплуатацию БелАЭС заговорили о создании второй атомной электростанции на территории Беларуси. В космических планах – запуск совместного белорусско-российского спутника зондирования земли. Разработки уже ведутся. К слову, в 2024 году в области космоса реализуются две программы по линии Союзного государства. И во всех сферах женщины вносят свой вклад.

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:
Конечно, важна роль ученых, потому что ученые генерируют идеи, воплощают эти идеи, создают модели, новые материалы, технологии, лекарства и так далее. Мы сегодня будем говорить о роли женщин, потому что женщины представлены во всех направлениях науки. На это нужна смелость, чтобы защищаться, нужны терпение и очень кропотливая работа. И мы хотим, чтобы и со студенческой скамьи, и те женщины, которые сегодня работают по различным направлениям, внесли свой вклад, свои знания в развитие науки нашего Союзного государства. 

Щёткина: мы хотим, чтобы женщины внесли свой вклад в развитие науки Союзного государства-6

Женщины-ученые играют далеко не последнюю роль в разработке и реализации совместных проектов. Они представлены во всех направлениях науки. Только в БГУ 70 % сотрудников – это прекрасная половина человечества.

# Союзное государство # Марианна Щеткина

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