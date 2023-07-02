«За мир во всём мире». Всебелорусская молитва о благополучии людей проходит во всех храмах страны

Новости Беларуси. Всебелорусская молитва о благополучии людей и мире проходит во всех храмах страны. В церквях, костелах, молитвенных домах, мечетях, синагогах обращаются к Всевышнему с просьбой сохранить главное на нашей земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни прихожан собрались сегодня в Минском Кафедральном соборе. Службу там возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Молитва издревле исцеляла, внушала надежду, закаляла, делала стойкими и мудрыми. Вот и в наше непростое время мы обращаемся к Богу.

Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира:

Во все времена, во всех уголках земли при возникновении каких-то трудностей и невзгод люди всегда обращались с молитвой к Богу. При засухе просили дождя, при эпидемиях просили здоровья. Ну а сегодня, когда в мире достаточно неспокойная ситуация, мы пришли, чтобы помолиться за благополучие нашей страны, за мир во всем мире. Сегодня наша благословенная земля в своей любви объединила не только глав всех конфессий, не только представителей всех конфессий, представителей более 150 национальностей, но она объединила в своей любви граждан своей страны. И мы сегодня живем в мире и согласии, наша земля имеет право, чтобы мы за нее сегодня все вместе помолились.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Традиционный, но и в то же время вдохновляющий молебен, важно, что он не такой, как иные молебны в силу того, что приходят некоторые люди специально на этот молебен. Редко бывают в храме, но на этот молебен пришли помолиться.