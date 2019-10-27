«Факт эскалации напряжённости». Как Беларусь должна отреагировать на учения НАТО в Литве

Новости Беларуси. НАТО готовится к масштабным учениям в Литве, самым крупным за последние четверть века, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Около 40 тысяч военнослужащих из 18 стран и американская тяжелая техника уже начала прибывать на полигон в Пабраде. Свою обеспокоенность положением дел Александр Лукашенко высказал еще на прошлой неделе. И сделал это публично – на саммите СНГ, среди лидеров в том числе Организации Договора о коллективной безопасности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда они не задействовали. Это Польша и страны Балтии. Это ненормально. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем.

Юлия Огнева, СТВ:

Можно ли не реагировать на такое? Особенно с учетом нарастания противостояния между центрами силы, практики возврата к политике милитаризации, гонки вооружений. Ой ли. Мы прекрасно понимаем, как мало нужно для того, чтобы начался пожар, потушить который нам может и не удастся.

Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира:

Мы обеспокоены именно самим фактом эскалации напряженности, когда сегодня во всем мире искрит, и даже рядом с нашими границами. И когда мы понимаем, что Беларусь сегодня олицетворяется с неким островком безопасности, мира и спокойствия. И когда рядышком с этим островком появляется военная техника и большое количество военных – конечно, нас это очень беспокоит.

Юлия Огнева:

Так к каким решениям нас подталкивают? Особенно с учетом риторики наших соседей о якобы необходимости отработки американскими военнослужащими тактики ведения действий в условиях морского порта. Мне так это нравится. А мы все сетуем на то, что в Беларуси нет моря. Это как с сусликом, которого не видишь, а он есть. Но аллегории аллегориями, а американские танки уже в 15 километрах от наших границ. На неделе Александр Лукашенко поручил правительству адекватно на это ответить.