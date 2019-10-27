«Факт эскалации напряжённости». Как Беларусь должна отреагировать на учения НАТО в Литве
Новости Беларуси. НАТО готовится к масштабным учениям в Литве, самым крупным за последние четверть века, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Около 40 тысяч военнослужащих из 18 стран и американская тяжелая техника уже начала прибывать на полигон в Пабраде.
Свою обеспокоенность положением дел Александр Лукашенко высказал еще на прошлой неделе. И сделал это публично – на саммите СНГ, среди лидеров в том числе Организации Договора о коллективной безопасности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда они не задействовали. Это Польша и страны Балтии. Это ненормально. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем.
Юлия Огнева, СТВ:
Можно ли не реагировать на такое? Особенно с учетом нарастания противостояния между центрами силы, практики возврата к политике милитаризации, гонки вооружений. Ой ли. Мы прекрасно понимаем, как мало нужно для того, чтобы начался пожар, потушить который нам может и не удастся.
Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира:
Мы обеспокоены именно самим фактом эскалации напряженности, когда сегодня во всем мире искрит, и даже рядом с нашими границами. И когда мы понимаем, что Беларусь сегодня олицетворяется с неким островком безопасности, мира и спокойствия. И когда рядышком с этим островком появляется военная техника и большое количество военных – конечно, нас это очень беспокоит.
Юлия Огнева:
Так к каким решениям нас подталкивают? Особенно с учетом риторики наших соседей о якобы необходимости отработки американскими военнослужащими тактики ведения действий в условиях морского порта. Мне так это нравится. А мы все сетуем на то, что в Беларуси нет моря. Это как с сусликом, которого не видишь, а он есть. Но аллегории аллегориями, а американские танки уже в 15 километрах от наших границ.
На неделе Александр Лукашенко поручил правительству адекватно на это ответить.
Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Я думаю, сложно в Европе найти более миролюбивое государство, чем Республика Беларусь. Мы также принимаем меры по обеспечению собственной безопасности, мы также проводим учения на своей территории, в том числе крупномасштабные. И раз в два года по решению главы государства мы проводим совместное белорусское-российское учение. Но его численность никогда не превышала 13 тысяч человек, и характер учений всегда был оборонительный. В данном случае мы видим исключительно наступательный характер – речь идет о переброске больших масштабных соединений с американского континента на европейский континент и на развертывание войск НАТО вблизи белорусских границ.
Каким будет наш ответ Чемберлену, может стать ясно уже на следующей неделе.
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