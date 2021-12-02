«Это тоже достаточно символично». В Год народного единства в минских больницах появились палаты для ветеранов войны и труда

Новости Беларуси. Обновленные палаты для ветеранов войн и труда 2 декабря открыли в 3-й больнице Минска. Со всем необходимым для комфорта пациентов помог Белорусский фонд мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тонометры, пульсоксиметры, электронные термометры. Здесь есть все, что нужно для диагностики самочувствия. В распоряжении пациентов и бытовая техника: холодильник, телевизор, микроволновка, электрочайник. Укомплектовали палаты и новыми кроватями. Комнаты оснащены тем, что будет способствовать лечению и скорейшему выздоровлению. Подобные палаты обновили еще ранее в Минском онкодиспансере и БСМП. К благородному делу помимо фонда мира подключаются представители власти и бизнеса, депутаты, трудовые коллективы и просто неравнодушные белорусы. Для Года народного единства это весьма символично.

Наталья Саевич, главный врач УЗ «3-я городская клиническая больница имени Е.В. Клумова» Минска:

В учреждении здравоохранения 3-я городская клиническая больница Клумова находится 13 палат для ветеранов Великой Отечественной войны и труда. Сама клиника является очень значимой, она носит имя Евгения Владимировича Клумова, Героя Советского Союза. Поэтому ветеранам в нашей клинике, как я думаю, впрочем, и во всех других в учреждениях, отдается большая дань уважения, памяти и благодарности.

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

В Минске планируется, что мы выйдем на 182 палаты. К концу этого года у нас будет оснащено 100 палат. То, что фонд мира сделал эти палаты палатами ветеранов войны и труда, это тоже достаточно символично. Таким образом мы не только инвалидов Великой Отечественной войны и других войн, но и ветеранов труда обеспечиваем такими хорошими, достойными условиями пребывания.

Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира:

То, чем мы занимаемся, очень важно. Это не только показывает душу, сердце и суть белорусского народа, но в нашем понимании забота о старшем поколении, параллельно воспитание младшего на этих нравственных ценностях и делает нашу семью крепче, а страну – сильнее.