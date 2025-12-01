«Сильные духом» – в Минске открылась выставка работ воспитанников социальных пансионатов

Для искусства не существует ограничений. Это доказывает выставка, которая 1 декабря открылась в Минске в преддверии Международного дня инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект «Сильные духом» объединил детей с особенностями развития, знаменитых художников, государственных деятелей и покорителей космоса.

Гуманитарно-благотворительный проект реализуют при поддержке Белорусского и Российского фондов мира. Так удается подарить воспитанникам детских социальных пансионатов нашей страны веру в себя и показать исцеляющую силу искусства. Вот и сегодня под руководством художника-абстракциониста Сергея Ладошина эмоции участников превратились в краски, а холсты стали зеркалами их душ.

Сергей Ладошин, член Международной федерации художников, художник-абстракционист:

Самое трудное – это в короткий период времени, буквально за полчаса-час, стать незнакомому ребенку другом. Потому что дети, как и все люди – разные. Но поскольку желание у нас есть – сделать всех участников этого проекта счастливыми, то как-то у нас это получается.

Инна Корсак, начинающий художник:

Картина создавалась вместе с художником Сергеем Дас, и я хотела изобразить свободу. И художник отобразил ее уже без меня. Он почувствовал мое отношение к свободе и ограниченность этой свободы смог передать на холсте вот таким образом. Всего на выставке представили 48 работ. Из них 39 картин – творение тех, кто нуждается в особой заботе. Перед зрителем открывается чистая душа, трогательная искренность и непоколебимая сила духа. Посетителям предлагают не только насладиться красочными шедеврами, но и приобрести их.