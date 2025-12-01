«Сильные духом» – в Минске открылась выставка работ воспитанников социальных пансионатов
Для искусства не существует ограничений. Это доказывает выставка, которая 1 декабря открылась в Минске в преддверии Международного дня инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект «Сильные духом» объединил детей с особенностями развития, знаменитых художников, государственных деятелей и покорителей космоса.
Гуманитарно-благотворительный проект реализуют при поддержке Белорусского и Российского фондов мира. Так удается подарить воспитанникам детских социальных пансионатов нашей страны веру в себя и показать исцеляющую силу искусства. Вот и сегодня под руководством художника-абстракциониста Сергея Ладошина эмоции участников превратились в краски, а холсты стали зеркалами их душ.
Сергей Ладошин, член Международной федерации художников, художник-абстракционист:
Самое трудное – это в короткий период времени, буквально за полчаса-час, стать незнакомому ребенку другом. Потому что дети, как и все люди – разные. Но поскольку желание у нас есть – сделать всех участников этого проекта счастливыми, то как-то у нас это получается.
Инна Корсак, начинающий художник:
Картина создавалась вместе с художником Сергеем Дас, и я хотела изобразить свободу. И художник отобразил ее уже без меня. Он почувствовал мое отношение к свободе и ограниченность этой свободы смог передать на холсте вот таким образом.
Всего на выставке представили 48 работ. Из них 39 картин – творение тех, кто нуждается в особой заботе. Перед зрителем открывается чистая душа, трогательная искренность и непоколебимая сила духа. Посетителям предлагают не только насладиться красочными шедеврами, но и приобрести их.
Максим Мисько, председатель правления ОО «Белорусский фонд мира»:
Душа этих детей наполнена невероятным светом, любовью. Самое главное, что мы заметили – они благодарны за каждый миг этой жизни. В итоге мы планируем, что их картины будут продаваться на благотворительных выставках, а вырученные деньги будут идти в те пансионаты, где и воспитываются наши юные художники.
Нам хотелось, чтобы эти деньги были не просто как помощь этим ребятам. Это заработанные деньги, которые они сами в пансионатах решают, как будут их использовать для обустройства своего второго дома.
Это лишь один из примеров сотрудничества в сфере поддержки детей с особыми потребностями в рамках Союзного государства. В 2026 году картины ребят из Беларуси и России выставят в Третьяковской галерее. «Краски говорят» – это не просто выставка, это признание таланта, не знающего границ. А еще призыв обществу окружить заботой подрастающее поколение.