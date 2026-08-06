Во второй день открытого Кубка Беларуси белорусские легкоатлеты завоевали 12 наград

Белорусские легкоатлеты одержали победы в 12 дисциплинах. Алексей Котковец подтвердил свой высокий уровень, метнув копье на 83 м 73 см. Обладатель Кубка Беларуси превзошел серебряного призера, Павла Сасимовича на более чем 9 метров. Ангелина Равич с личным рекордом победила на дистанции 800 метров.

На минском стадионе «Динамо» завершился открытый Кубок Беларуси по легкой атлетике. Во второй соревновательный день были разыграны 18 комплектов индивидуальных наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ангелина Равич, победительница соревнований:

Я упустила чуть-чуть момент с 400 до 600, этот отрезок. Его нужно было чуть быстрее пробежать, и можно было бы тогда попробовать, может быть, 2:01 разменять. Это как бы было бы здорово. Но уже как получилось. В итоге получился хороший быстрый финиш. Я очень рада, что моя форма позволяет мне финишировать быстро. Всегда приезжаешь в Минск на стадион, и чувствуется эта атмосфера, этот прекрасный стадион, где хочется показывать быстрые результаты и бежать быстро.

По итогам открытого Кубка Беларуси были определены обладатели призов в номинации «Лучший спортсмен». Ими стали Валерий Пронкин в метании молота, десятиборец Максим Андралойть, прыгуны в высоту Данил Лысенко и Карина Таранда, бегуньи Зухра Зарей и Ангелина Равич, и метательница молота Софья Палкина.