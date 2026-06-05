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Белорусские легкоатлеты остались без медалей Мемориала Знаменских

05 июня 2026 13:51
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В Москве продолжается серия международных соревнований «Неделя легкой атлетики». Сегодня состоялся традиционный Мемориал братьев Знаменских. Спортсмены определяли лучших в беге на различные дистанции, тройном прыжке и спортивной ходьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К сожалению, соотечественники в пятницу остались вне пьедесталов. В забеге на 3 тысячи метров наша Татьяна Шабанова финишировала с четвертым временем и остановилась в шаге от медали. На аналогичной дистанции у мужчин Дмитрий Иваненко стал шестым. 

На 800 метрах Дмитрий Савин занял пятое место. А 1,5 километра наш Вячеслав Скудный преодолел с восьмым графиком. Накануне, в день метаний, наши атлеты завоевали 4 награды: золото и три серебра. В воскресенье в российской столице состоится день прыжков с участием трех представителей нашей страны. 

# Легкая атлетика

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