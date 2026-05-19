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Шишки произвели фурор! Белоруски рассказали, чем удивили жюри на кулинарном чемпионате в Баку

19 мая 2026 07:53
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В кулинарном авангарде – белорусские шеф-повара триумфально представили страну на международном кулинарном чемпионате в Баку. Об этом не только поговорили с нашими гостями. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анастасия Колупанович, глава Лиги славянской кулинарии и гостеприимства, судья и Екатерина Войченко, шеф-повар. 

Илья Нечаев, ведущий:
Расскажите, что это за чемпионат, как он проходит, кто участвовал? Какова была наша белорусская команда?

Шишки произвели фурор! Белоруски рассказали, чем удивили жюри на кулинарном чемпионате в Баку-2

Анастасия Колупанович, глава Лиги славянской кулинарии и гостеприимства:
Это чемпионат континентального уровня, международный. Там участвовало много стран разных. Самое главное достижение для нашей страны – это участие в национальной сборной. Три человека в национальной сборной. Шеф-кондитер, два шефа. Задания были даны заранее и ингредиенты, которые надо использовать. Ребята должны были за 4 часа приготовить на 25 человек закуску, горячее и десерт а-ля карт, подавать их друг за другом. Три часа готовят и один час на сервировку. Было достаточно сложно, потому что продукты отличаются. В разных странах они разные. Готовились на своих, а приехали и готовили на местных продуктах. Рыба была для закуски, на горячее была говядина. Все остальное ребята придумывали сами дома, уже на месте закупали. 

Екатерина Войченко, шеф-повар:
Мы добавили квасное сусло хлебное и шишки, которые были предварительно вяленые. 

Анастасия Колупанович:
Есть судейская комната, где все это дегустируют, потом приходят судьи и говорят обратную связь. Но судьи наших ребят не выдержали, прибежали, спросили, что это, расскажите, пожалуйста, дайте нам рецепт этих шишек, мы никогда не пробовали. А для нас, вот с Катей, ребята тоже использовали эти шишки в своих блюдах, это какой-то вкус детства, потому что бабушка варила варенье из сосновых шишек, и мы, можно сказать, на нем выросли. Но фурор там произвели хороший. 

Подробности в видео

# Кулинария

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