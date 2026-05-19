Шишки произвели фурор! Белоруски рассказали, чем удивили жюри на кулинарном чемпионате в Баку

Анастасия Колупанович, глава Лиги славянской кулинарии и гостеприимства:

Это чемпионат континентального уровня, международный. Там участвовало много стран разных. Самое главное достижение для нашей страны – это участие в национальной сборной. Три человека в национальной сборной. Шеф-кондитер, два шефа. Задания были даны заранее и ингредиенты, которые надо использовать. Ребята должны были за 4 часа приготовить на 25 человек закуску, горячее и десерт а-ля карт, подавать их друг за другом. Три часа готовят и один час на сервировку. Было достаточно сложно, потому что продукты отличаются. В разных странах они разные. Готовились на своих, а приехали и готовили на местных продуктах. Рыба была для закуски, на горячее была говядина. Все остальное ребята придумывали сами дома, уже на месте закупали.

Екатерина Войченко, шеф-повар:

Мы добавили квасное сусло хлебное и шишки, которые были предварительно вяленые.

Анастасия Колупанович:

Есть судейская комната, где все это дегустируют, потом приходят судьи и говорят обратную связь. Но судьи наших ребят не выдержали, прибежали, спросили, что это, расскажите, пожалуйста, дайте нам рецепт этих шишек, мы никогда не пробовали. А для нас, вот с Катей, ребята тоже использовали эти шишки в своих блюдах, это какой-то вкус детства, потому что бабушка варила варенье из сосновых шишек, и мы, можно сказать, на нем выросли. Но фурор там произвели хороший.