Прямой эфир

Готовим творожный кулич с кондитером – пошаговый рецепт

10 апреля 2026 11:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ни один пасхальный стол не обходится без главного символа этого праздника – кулича. Cегодня мы не будем отступать от традиции и приготовим творожный кулич.

Готовим творожный кулич с кондитером – пошаговый рецепт-2

Анастасия Боровая, кондитер:
Для приготовления творожного кулича нам понадобится мука, сливочное масло, творог, цедра лимона и сок лимона, сахар, яйца, разрыхлитель, сода, ванильный сахар и щепотка соли. Также сухофрукты. Мы будем делать глазурь – для приготовления нам понадобится сахар, вода, желатин, замоченный в воде. Декор может быть любым. Мы сегодня приготовили клубнику, безе, орешки в шоколаде, посыпка.

Подробности в видео

# Рецепты # Кулинария

Другие новости рубрики

Все новости
Лоферы, кеды и сандалии – показываем трендовые модели обуви в «Марко» на весну и лето
10 апреля 2026 11:06

Лоферы, кеды и сандалии – показываем трендовые модели обуви в «Марко» на весну и лето

В Ветке 10 апреля перезахоронили останки 75 человек – жертв геноцида
10 апреля 2026 11:03

В Ветке 10 апреля перезахоронили останки 75 человек – жертв геноцида

Виктор Каранкевич представил нового министра информации коллективу ведомства
10 апреля 2026 10:52

Виктор Каранкевич представил нового министра информации коллективу ведомства