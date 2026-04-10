Готовим творожный кулич с кондитером – пошаговый рецепт

Ни один пасхальный стол не обходится без главного символа этого праздника – кулича. Cегодня мы не будем отступать от традиции и приготовим творожный кулич.

Анастасия Боровая, кондитер:

Для приготовления творожного кулича нам понадобится мука, сливочное масло, творог, цедра лимона и сок лимона, сахар, яйца, разрыхлитель, сода, ванильный сахар и щепотка соли. Также сухофрукты. Мы будем делать глазурь – для приготовления нам понадобится сахар, вода, желатин, замоченный в воде. Декор может быть любым. Мы сегодня приготовили клубнику, безе, орешки в шоколаде, посыпка.