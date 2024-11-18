Прямой эфир

Вести быт, общаться с людьми, найти профессию – чему учат в центре социальной реабилитации «Росток»?

18 ноября 2024 11:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минский район. Острошицкий городок. Здесь расположен центр социальной реабилитации и абилитации для инвалидов «Росток». Недавно объект торжественно открыли после масштабной реконструкции, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Это был долгожданный подарок.

Вести быт, общаться с людьми, найти профессию – чему учат в центре социальной реабилитации «Росток»?-2

Научиться самостоятельно вести свой быт, налаживать коммуникацию с людьми и найти будущую профессию. В трудовых мастерских постояльцы центра обретают самые необходимые для жизни навыки. А еще знакомятся. Не только друг с другом. Но и с собой.

Вести быт, общаться с людьми, найти профессию – чему учат в центре социальной реабилитации «Росток»?-4

Евгения Плахова, инструктор по социально-трудовой реабилитации центра социальной реабилитации, абилитации детей-инвалидов и инвалидов «РОСТОК»:
Здесь с ребятами мы занимаемся готовкой, стиркой, уборкой, проходим курс реабилитации. Они у меня этому всему учатся: режут, делают тесто, печеньки. В основном занимаются мальчики почему-то, мальчики очень любят ходить к нам.

Олег Горох:
Занятия прекрасные, коллектив очень добрый. Общий язык находим с каждым, всегда предлагают помощь, открыты, все хорошо и доступно.

Вести быт, общаться с людьми, найти профессию – чему учат в центре социальной реабилитации «Росток»?-6

Евгения Плахова:
Для того, чтобы они были адаптированы ко взрослой жизни. Всякое в жизни может случиться. Мне кажется, что им это очень полезно и нужно. Мальчишки стремятся, молодцы ребята. И все у них получается, они все могут и умеют.

Олег Горох:
Долго ждали открытия, вообще все хорошо! Все новое. Новые педагоги, новые люди. Все очень открытые, добрые люди работают здесь.

Вести быт, общаться с людьми, найти профессию – чему учат в центре социальной реабилитации «Росток»?-8

А на уроках ИЗО постояльцы с помощью кисточек и красок раскрывают в себе творческие способности. Творят и мечтают. Такое искусство, как метод психологической помощи, здесь очень востребован. Есть местная галерея, состоящая из множества поделок и картин. Творчество – яркое и многогранное. Как и сама жизнь.

Вести быт, общаться с людьми, найти профессию – чему учат в центре социальной реабилитации «Росток»?-10

Наталья Курьянович, инструктор по социально-трудовой реабилитации центра социальной реабилитации, абилитации детей-инвалидов и инвалидов «РОСТОК»:
Изобразительное искусство – это вообще такое из направлений, которое раскрывает способности ребенка, раскрывает его творческие способности, очень хорошо воспринимается психикой ребенка, особенно аутических наклонностей, детки с разного рода психическим направлением приезжают сюда. Здесь они раскрывают свои дары, которые у них есть, где-то мы помогаем им раскрывать: цвета, краски, мы включаем им музыку по тому направлению, которое преподаем. Сегодня была тема цветы, тема природы. И каждый ребенок чувствует свой цвет по-разному. Что дети, что взрослые, наверное, мы взрослого погружаем в состояние детства, когда его внутренний ребенок начинает говорить через краски, через цвета. Таким образом взрослые лучше раскрываются, лучше идет контакт, доверие.

Подробности в видео.

# Рисование # Кулинария

Другие новости рубрики

Все новости
Посмотрели ксилотеку БГТУ. В коллекции есть образец, которому больше 11 тыс лет
18 ноября 2024 11:10

Посмотрели ксилотеку БГТУ. В коллекции есть образец, которому больше 11 тыс лет

Лукашенко: товарооборот между Беларусью и Смоленском нужно вернуть на уровень в 5 млрд долларов
18 ноября 2024 10:54

Лукашенко: товарооборот между Беларусью и Смоленском нужно вернуть на уровень в 5 млрд долларов

Сезон хурмы в самом разгаре! Делимся рецептом вкусных оладий
18 ноября 2024 10:53

Сезон хурмы в самом разгаре! Делимся рецептом вкусных оладий