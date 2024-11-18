Вести быт, общаться с людьми, найти профессию – чему учат в центре социальной реабилитации «Росток»?

Минский район. Острошицкий городок. Здесь расположен центр социальной реабилитации и абилитации для инвалидов «Росток». Недавно объект торжественно открыли после масштабной реконструкции, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Это был долгожданный подарок.

Научиться самостоятельно вести свой быт, налаживать коммуникацию с людьми и найти будущую профессию. В трудовых мастерских постояльцы центра обретают самые необходимые для жизни навыки. А еще знакомятся. Не только друг с другом. Но и с собой.

Евгения Плахова, инструктор по социально-трудовой реабилитации центра социальной реабилитации, абилитации детей-инвалидов и инвалидов «РОСТОК»:

Здесь с ребятами мы занимаемся готовкой, стиркой, уборкой, проходим курс реабилитации. Они у меня этому всему учатся: режут, делают тесто, печеньки. В основном занимаются мальчики почему-то, мальчики очень любят ходить к нам. Олег Горох:

Занятия прекрасные, коллектив очень добрый. Общий язык находим с каждым, всегда предлагают помощь, открыты, все хорошо и доступно.

Евгения Плахова:

Для того, чтобы они были адаптированы ко взрослой жизни. Всякое в жизни может случиться. Мне кажется, что им это очень полезно и нужно. Мальчишки стремятся, молодцы ребята. И все у них получается, они все могут и умеют. Олег Горох:

Долго ждали открытия, вообще все хорошо! Все новое. Новые педагоги, новые люди. Все очень открытые, добрые люди работают здесь.

А на уроках ИЗО постояльцы с помощью кисточек и красок раскрывают в себе творческие способности. Творят и мечтают. Такое искусство, как метод психологической помощи, здесь очень востребован. Есть местная галерея, состоящая из множества поделок и картин. Творчество – яркое и многогранное. Как и сама жизнь.