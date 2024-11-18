Вести быт, общаться с людьми, найти профессию – чему учат в центре социальной реабилитации «Росток»?
Минский район. Острошицкий городок. Здесь расположен центр социальной реабилитации и абилитации для инвалидов «Росток». Недавно объект торжественно открыли после масштабной реконструкции, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Это был долгожданный подарок.
Научиться самостоятельно вести свой быт, налаживать коммуникацию с людьми и найти будущую профессию. В трудовых мастерских постояльцы центра обретают самые необходимые для жизни навыки. А еще знакомятся. Не только друг с другом. Но и с собой.
Евгения Плахова, инструктор по социально-трудовой реабилитации центра социальной реабилитации, абилитации детей-инвалидов и инвалидов «РОСТОК»:
Здесь с ребятами мы занимаемся готовкой, стиркой, уборкой, проходим курс реабилитации. Они у меня этому всему учатся: режут, делают тесто, печеньки. В основном занимаются мальчики почему-то, мальчики очень любят ходить к нам.
Олег Горох:
Занятия прекрасные, коллектив очень добрый. Общий язык находим с каждым, всегда предлагают помощь, открыты, все хорошо и доступно.
Евгения Плахова:
Для того, чтобы они были адаптированы ко взрослой жизни. Всякое в жизни может случиться. Мне кажется, что им это очень полезно и нужно. Мальчишки стремятся, молодцы ребята. И все у них получается, они все могут и умеют.
Олег Горох:
Долго ждали открытия, вообще все хорошо! Все новое. Новые педагоги, новые люди. Все очень открытые, добрые люди работают здесь.
А на уроках ИЗО постояльцы с помощью кисточек и красок раскрывают в себе творческие способности. Творят и мечтают. Такое искусство, как метод психологической помощи, здесь очень востребован. Есть местная галерея, состоящая из множества поделок и картин. Творчество – яркое и многогранное. Как и сама жизнь.
Наталья Курьянович, инструктор по социально-трудовой реабилитации центра социальной реабилитации, абилитации детей-инвалидов и инвалидов «РОСТОК»:
Изобразительное искусство – это вообще такое из направлений, которое раскрывает способности ребенка, раскрывает его творческие способности, очень хорошо воспринимается психикой ребенка, особенно аутических наклонностей, детки с разного рода психическим направлением приезжают сюда. Здесь они раскрывают свои дары, которые у них есть, где-то мы помогаем им раскрывать: цвета, краски, мы включаем им музыку по тому направлению, которое преподаем. Сегодня была тема цветы, тема природы. И каждый ребенок чувствует свой цвет по-разному. Что дети, что взрослые, наверное, мы взрослого погружаем в состояние детства, когда его внутренний ребенок начинает говорить через краски, через цвета. Таким образом взрослые лучше раскрываются, лучше идет контакт, доверие.
Подробности в видео.