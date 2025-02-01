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Какие торты пользуются популярностью у белорусов и что в тренде в 2025 году? Рассказала кондитер

01 февраля 2025 13:53
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1 февраля – Международный день десерта. Вкусняшки есть во всех кухнях мира, они имеют свою историю. Появление некоторых даже обросло легендами. Вот только сладкоежки пока так и не смогли составить полный список десертов, ведь творческая мысль кондитеров и кулинаров каждый день расширяет это многообразие. 

На тему любимых лакомств мы сегодня общаемся с нашей гостьей. В студии «Нового утра» кондитер Ольга Жданова.

Алеся Алехнович, ведущая:
Мода в кондитерстве есть?

Какие торты пользуются популярностью у белорусов и что в тренде в 2025 году? Рассказала кондитер-2

Ольга Жданова, кондитер:
Безусловно. Даже, наверное, в цветовой гамме. По мнению Pantone, цветом 2025 года является оттенок коричневого. Это Mocha Mousse. Так что ждите прекрасные произведения в этом цвете. Как же это звучит – Mocha Mousse. Тут уже само собой подразумевается, что будет прекрасно.

Юрий Царев, ведущий:
Что сейчас чаще всего заказывают люди? Есть же какая-то мода на кондитерские изделия.

Ольга Жданова:
Знаете, это, наверное, зависит от самого торжества. Детский это праздник либо юбилей. Свадебный торт – это в основном бисквитные торты заказывают. На небольшую компанию и те, кому привит очень хороший, изысканный вкус, заказывают муссовый торт.

Далее смотрите в видео. 

# Кулинария

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