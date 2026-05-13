По мотивам произведения «Рэквіем па кожным чацвёртым» – белоруска создает уникальные куклы

В годы Великой Отечественной войны Беларусь понесла невосполнимые потери. Страна потеряла каждого третьего жителя. Масштаб трагедии сложно оценить до сих пор. День Победы в Минской области приближали как могли. Бои под Минском, освобождение Борисова, операция «Багратион». Также активно развивалось партизанское движение, в том числе и в Крупском районе. Как здесь боролись с немецко-фашистскими захватчиками и как хранят память о прошлом, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Создали памятный музей истории ВОВ на Крупской земле – побывали в Хотюховской средней школе

В мастерской Гапоновичского сельского клуба-библиотеки глаза разбегаются от красоты. На полках куклы, каждая со своими историями и наполненная смыслами. Создает их талантливая Анна Кухто. От обрядовых в колоритных костюмах до маленьких обереговых. В коллекции более сотни образов. Недавно появились тематические куклы, посвященные военной тематике. Предложила создать такие экспонаты Ане ее мама.

Анна Кухто, культорганизатор Гапоновичского сельского клуба-библиотеки:

Коллекция к 9 Мая. Опять же, это мама больше. Она увлекается достаточно серьезно военной литературой, знает много историй. Я, основываясь на какие-то ее рассказы, делаю.

Анна Кухто:

Так как у нас клуб-библиотека, первыми куклами были куклы по известному литературному произведению Анатолия Вертинского «Рэквіем па кожным чацвёртым». Идея произведение в том, что каждый четвертый белорус во время Великой Отечественной войны погиб. Хотя по статистике говорят, что уже каждый третий. Отталкиваясь от произведения, мы создали такую кукольную композицию. Здесь у нас три куклы символизируют живых людей. Четвертая уже в виде ангела – это погибший. Мы выбрали для него такой белый цвет, нежный. У него даже голова получилась склоненная. Он такой скорбящий, хотя обычно мои куклы такие бодрые. Здесь прямо как рука знала, что делать. Здесь ленточки красно-зеленые символизируют цвета нашего флага. Если посмотреть, принт на платье с яблоневым цветом, который сейчас считается символом Победы.

Анна Кухто:

Эта композиция, мы пока не знаем, как ее назвать, наверное, что-то будет «Я вернулся, мама». Здесь уже радость встречи. Я кукол обычно бабулечек не делаю, а здесь тоже так вот как-то удачно все сложилось. Когда нужно сделать, все складывается как нужно.

Анна Кухто:

Фронтовые медсестры. У нас такая в полевом костюме. Есть такие, которые работали, наверное, в госпитале. Опять же, я не могу наверняка утверждать, что именно так они выглядели. Это мое видение. Так как я работаю с куклами, у меня большинство женских образов. Я отталкивалась – женский образ на войне. Первое, что пришло в голову – это как раз таки медсестры. Поэтому они были одними из первых, кого мы сделали. Потом уже – это уже в планах будет еще сделать диверсантку-разведчицу Елену Колесову. Как раз действовала в нашем районе. Она погибла в деревне Выдрица. Хотелось бы еще ее сделать. Опять же, это женский образ.