Кошатница, вязальщица, кукла-медик. Рукодельница из Жабинки создает объемные портреты людей из ткани

Новости Беларуси. Когда кукла больше, чем игрушка. Рукодельница из Жабинки создаёт объемные портреты людей из ткани,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С помощью подручных материалов она «рассказывает» о людях целые истории. Работы белорусского мастера украшают чаще всего домашние коллекции, но уже в разных уголках мира. Все куклы авторские и увидеть их можно только в одном экземпляре.

Среди ее работ нет ни одной одинаковой. У каждой своя особенность: поза, прическа, характер и даже выражение лица. Сам процесс создания авторской куклы требует бесконечного терпения. Мелочей нет. В помощь ремесленнику и знания анатомии.

Ольга Данилюк, художник:

По росту разные. Мужская фигура от женской отличается. У мужчин широкие плечи, узкий таз. У женщин наоборот. Детская появилась выкройка. Один раз даже пришлось шить младенца в пеленках. И расписывать лицо – портрет.

Чтобы создавать такие шедевры самостоятельно, художнику по образованию Ольге Данилюк пришлось стать швеей, дизайнером, психологом и даже парикмахером. В каждой эксклюзивной копии человека до десяти разных материалов – от ткани и дерева до акриловой краски.

Петр Бутрим, СТВ:

Работа над одной портретной куклой занимает как минимум неделю. Самая трудоемкая часть – роспись лица. Оно должно получиться точно как у модели. Поэтому в этом деле важна твердая рука.

Но в мастерской «Царевны лягушки», название которой удачно перекликается с названием города, готовые работы не пылятся.

А некоторые украшают дома и частные коллекции за тысячи километров от Жабинки. Заказы есть даже из Африки. Нет границ и у фантазии клиентов.

Ольга Данилюк:

Девушка молодая родила первенца, и в благодарность своим врачам, которые вели ее беременность, она решила заказать таких кукол. И я вот делала три медика – акушер, завбольницей.

На счету художника за пять лет кропотливого труда уже почти полсотни портретных кукол. И все строго по собственным лекалам, это и придает им особую ценность.

Ольга Данилюк:

Как портрет. Может пристрастия какие-то содержать, хобби. У меня были куклы – вязальщица со спицами, кошатница, которая любит котов, фотограф с фотоаппаратом, мужчина с автомобилем. Это такие куклы-истории.