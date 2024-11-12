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Внук маршала Рокоссовского: спасибо Президенту Лукашенко, что он проводит такую политику

12 ноября 2024 16:18
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«17 мгновений страны» на СТВ! Кто мечтает разорвать Беларусь? Кто пытается стереть память о подвиге советского народа? Что лежит в основе единства страны? Смотрите во втором выпуске документального проекта! 

Внук маршала Рокоссовского: спасибо Президенту Лукашенко, что он проводит такую политику-2

Константин Рокоссовский, внук маршала К.К. Рокоссовского:
Идет борьба за умы, и если ее проиграть, то в итоге может вообще не быть Беларуси. Часть превратится в Восточную Польшу, часть превратится в Северную Украину. Огромное спасибо Президенту Лукашенко, что он проводит такую политику. Весь дух исторической политики в Беларуси, я считаю, что он именно такой – уважительное отношение к истории Великой Отечественной войны.

# История # Константин Рокоссовский # Игорь Позняк

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