Внук маршала Рокоссовского: спасибо Президенту Лукашенко, что он проводит такую политику

«17 мгновений страны» на СТВ! Кто мечтает разорвать Беларусь? Кто пытается стереть память о подвиге советского народа? Что лежит в основе единства страны? Смотрите во втором выпуске документального проекта!

Константин Рокоссовский, внук маршала К.К. Рокоссовского:

Идет борьба за умы, и если ее проиграть, то в итоге может вообще не быть Беларуси. Часть превратится в Восточную Польшу, часть превратится в Северную Украину. Огромное спасибо Президенту Лукашенко, что он проводит такую политику. Весь дух исторической политики в Беларуси, я считаю, что он именно такой – уважительное отношение к истории Великой Отечественной войны.