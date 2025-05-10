Пример военного искусства! Потомки маршалов Победы поделились воспоминаниями о родственниках-героях

Ее называют ключевым, поворотным событием на советско-германском фронте, примером военного искусства и одной из самых грандиозных операций за всю историю человечества. И это действительно так: в ходе стратегической наступательной операции «Багратион» наши войска разгромили мощнейшую группу армий «Центр», полностью очистили от врага Беларусь и проложили путь к Великой Победе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потомки маршалов Победы, представители семей полководцев, которые имели непосредственное отношение к операции «Багратион», накануне вместе посетили Беларусь и поделились воспоминаниями о родственниках-героях.

Потомки четырех военачальников – Ивана Баграмяна, Георгия Захарова, Константина Рокоссовского и Ивана Черняховского – в преддверии праздника вместе возлагают цветы к монументу Победы в Минске. Их имена навсегда вписаны в историю великого подвига освобождения. Силами 1-го, 2-го, 3-го Белорусских фронтов и 1-го Прибалтийского блестяще проведена операция, которую позже назовут триумфом советского военного искусства – «Багратион».

Вместе вспоминают историю стремительного наступления советских войск, которая положила начало освобождению Беларуси и победоносному походу на Запад всей Красной армии. Говорят о дедах, какими они были, и сегодня, спустя десятилетия, размышляют о главном – что помогло выстоять в той страшной войне и окончательно остановить ход фашистской машины.

Константин Рокоссовский, внук маршала К.К. Рокоссовского:

Главный долг солдата и офицера – это защита Родины, безусловно. Для себя, так сказать, анализирую его жизненный путь, его характер. Я скажу так, он был человек чести и долга.

Михаил Афанасьев, внук советского военачальника Г.Ф. Захарова:

Это взаимодействие четырех фронтов. Каждый из которых на самом деле выполнял свою задачу под командованием определенного командующего фронта. Но в то же время успех-то определялся их взаимодействием. И вот это взаимодействие надо было достичь. Решающую роль играла четкая координация действий подразделений Красной армии на всех фронтах и партизан.

Анастасия Орлова, внучка генерала армии И.Д. Черняховского:

Вы знаете, опять же, единство. Потому что совершенно потрясающие белорусские партизаны. Это отдельная история. Они же очень хорошую подготовку провели. Вы знаете, был разведчик Владимир Карпов. Он тогда лично, дедушка с ним разговаривал, потому что в Витебске партизанские разведчики, они подготовили огромную информацию о дислокации всех войск, этих немецких, фашистских. То есть, понимаете, с двух сторон партизаны добывали свои сведения, войска официальные готовились.

Ключевое значение для выполнения военного плана имел и подготовительный этап операции – в режиме строжайшей секретности и абсолютного молчания в радиоэфире. Солдаты готовились к штурму в условиях болотистой местности: изготавливались специальные болотные «лыжи», мастерились волокуши, плоты и лодки. Воинские части перегруппировывались ночью, а днем от фронта в тыл шли эшелоны с макетами танков и орудий. Во многих местах наводили ложные переправы, прокладывали для видимости дороги. Советские войска воспользовались тактикой стремительного продвижения для взятия врага в кольцо, сжимая его и освобождая все новые и новые территории. Мощь ударов ошеломила врага. В многокилометровые бреши, пробитые в фашистской обороне, прорывались танковые корпуса. Стремительно наступающие советские войска крушили немецкие тылы, перемалывали подходящие резервы, уверенно продвигались на Запад.