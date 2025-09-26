Стол переговоров с Лукашенко – это шанс Зеленского выйти из бойни – Придыбайло

Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами поговорим о встрече Лукашенко и Путина и предвыборной кампании в Молдове. В эфире специальный корреспондент RT Константин Придыбайло, депутат парламента Молдовы от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер, депутат парламента Молдовы, секретарь ЦК Партии коммунистов Молдовы Константин Старыш и депутат парламента Молдовы от Партии социалистов Богдан Цырдя.

Константин Придыбайло, специальный корреспондент RT:

Сегодня Александр Лукашенко очень правильно, на мой взгляд, сказал, заявив для меня достаточно понятную, для многих, мне кажется, неожиданную, особенно в российском сегменте медиа и интернета, фразу, что он готов сесть с Зеленским просто поговорить. Я думаю, что для Зеленского это шанс сейчас выйти наконец-то из этой бойни, которая превратилась в геноцид украинского народа. Со стороны власти, которая захватила Украину как политический какой-то элемент. Для Зеленского это шанс сесть за стол пусть с Александром Лукашенко, пусть где-нибудь в Гомельской.

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