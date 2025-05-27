Придыбайло: Беларусь выступает как важнейший гуманитарный коридор жизни солдат

Телефонный разговор президентов Беларуси и России, состоявшийся 26 мая, эксперты оценивают как важнейшее событие в ходе всего процесса, связанного с развитием украинского кризиса. Аналитики уверены, что Минск по-прежнему будет играть значительную роль в попытках урегулировать ситуацию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом наша страны никогда не навязывалась в качестве посредника, но при любых обстоятельствах проявляла готовность помочь. Проведенный на белорусской территории – крупнейший за всю историю конфликта обмен пленными – очередное тому подтверждение. За содействие организации этого процесса Александра Лукашенко поблагодарил Владимир Путин, чего, ожидаемо, не прозвучало со стороны Владимира Зеленского.
В ходе обмена пленными была проведена серьезная работа: учитывая в каком состоянии находились люди, им была оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь. И в этом вопросе уж точно никто не делил на «своих» и «чужих».
Константин Придыбайло, корреспондент RT:
Телефонный звонок Владимира Путина и Александра Лукашенко – это говорит о согласованности и синхронности действий двух субъектов нашего большого единого Союзного государства. На самом деле, даже в той сложной ситуации переговоров с украинской и западной стороной, натовской стороной, я Запад отделяю, натовские страны от остального Запада и от другой Европы, та, которая нас поддерживает, разделяет наши интересы. Это все часть большого диалога.
И да, Беларусь сейчас не выступает как площадка, например, для переговоров. Но Беларусь выступает как важнейший гуманитарный коридор жизни солдат, жизни людей – это самое важное, что может быть на этой планете. И Владимир Путин неоднократно об этом говорил. И как раз таки большой обмен «1000 на 1000», который состоялся совсем недавно, – это инициатива российской стороны. И это, к сожалению, единственный пункт, который был принят украинской стороной в ходе переговоров в Стамбуле.
Наталья Эйсмонт прокомментировала обмен пленными между Россией и Украиной