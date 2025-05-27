Придыбайло: Беларусь выступает как важнейший гуманитарный коридор жизни солдат

Телефонный разговор президентов Беларуси и России, состоявшийся 26 мая, эксперты оценивают как важнейшее событие в ходе всего процесса, связанного с развитием украинского кризиса. Аналитики уверены, что Минск по-прежнему будет играть значительную роль в попытках урегулировать ситуацию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом наша страны никогда не навязывалась в качестве посредника, но при любых обстоятельствах проявляла готовность помочь. Проведенный на белорусской территории – крупнейший за всю историю конфликта обмен пленными – очередное тому подтверждение. За содействие организации этого процесса Александра Лукашенко поблагодарил Владимир Путин, чего, ожидаемо, не прозвучало со стороны Владимира Зеленского. В ходе обмена пленными была проведена серьезная работа: учитывая в каком состоянии находились люди, им была оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь. И в этом вопросе уж точно никто не делил на «своих» и «чужих».