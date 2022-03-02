Звучит критика: БРСМ устраивает показуху для телекамер. Хочет ли вступать молодёжь в эту организацию?

Новости Беларуси. Патриотами становятся или рождаются? И когда инициатива любит инициатора? Нашли ответы на эти вопросы и не только, а также обсудили самые заметные события в студии программы «Большой город» на СТВ. Илона Волынец, СТВ:

Если «Патриоты Беларуси» – это объединение молодое, то БРСМ уже имеет свою историю. Давайте будем откровенными, в адрес БРСМ очень много звучит критики: БРСМ, вот, их согнали, они устраивают показуху, это все для наших телекамер. Когда вы слышите такие отзывы в свой адрес, как вы на это реагируете?

Константин Андрусевич, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:

Конечно, это неприятно, потому что большое количество ребят с большим энтузиазмом идут туда, и не сами идут просто, а приглашают еще своих друзей. Соответственно, тема молодежного движения нарастает, она существует. И в реализации различных проектов большое приветствие наша молодежь уделят таким проектам, особенно патриотическим проектам. Поэтому слышать такие отзывы не совсем приятно, но мы с ними очень хорошо боремся. Есть у нас свои каналы, которые противостоят, так сказать, этой медийной повестке, поэтому все под контролем. Кристина Сущеня, СТВ:

Но БРСМ – это же в основном молодые люди, которым зачастую сложно навязать какую-то точку зрения. Глядя на вас, можно ли сказать, что патриотизм сегодня в тренде?

Константин Андрусевич:

Это можно заявить, особенно спустя несколько прошедших лет после событий 2020 года. Наша молодежь в большей степени осознала те ошибки, которые были предприняты, в которые ее хотели вовлечь, все манипуляции, которые существовали в то время. Сейчас мы уже видим совершенно другую повестку дня, в том числе, и в молодежной среде. Кристина Сущеня:

То есть нас сплотило это даже? Константин Андрусевич:

Она сплотила. И это видно по тем проектам и мероприятиям, которые мы провели в рамках референдума.