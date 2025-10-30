Алёна Кучерук представит Беларусь на конкурсе «Мисс Вселенная» в Таиланде – как идёт подготовка?

Восхитить весь мир. Беларусь готовится к одному из самых престижных конкурсов красоты – «Мисс Вселенная», он пройдет в ноябре в Таиланде. Нашу страну представит Алена Кучерук, победительница национального конкурса «Мисс Беларусь», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девушка готова к тому, что на ее плечах лежит большая ответственность. В ежедневном графике – дефиле и репетиции. Кроме того, конкурсантка представит свой благотворительный проект в рамках одного из этапов.

Алена Кучерук, «Мисс Беларусь – 2025»: Я в восторге. И сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что проделана большая работа. Я безумно благодарна моей команде. Это профессионалы своего дела, и без них, наверное, я бы одна с этим не справилась.

В подготовке конкурсантке помогает профессиональная команда. Именитые белорусские дизайнеры создали несколько нарядов. Самый душевный образ – в национальном костюме. Золото колосьев и цвета национального флага отражают белорусский характер и многогранность истории нашей страны.

Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси:

Национальный костюм очень красивый, вы сами сможете в этом убедиться, выполнен нашим белорусским дизайнером Дмитрием Титушкиным, и он вложил в него сердце, душу. Через него мы увидим и сможем продемонстрировать нашу национальную самобытность без единого слова. Он выполнен в стиле нашего белорусского герба и флага.

Доброта, отзывчивость и искренность – главные качества белоруски, способной покорить весь мир. Уже в субботу, 1 ноября, Алена Кучерук отправится в Таиланд, где 21 ноября состоится конкурс «Мисс Вселенная».